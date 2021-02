Nets y Sixers mantienen su lucha por la cima del Este mientras los Bucks recuperan terreno

Philadelphia 76'ers, 111 - Dallas Mavericks, 97

Los Sixers dieron su mejor versión de equipo para ganar con facilidad por 111-97 a los Dallas Mavericks, en lo que fue su segundo triunfo consecutivo. Joel Embiid aportó 23 puntos y nueve rebotes, mientras que Ben Simmons anotó 15 puntos y repartió 7 asistencias. Entre ambos destrozaron a los Mavericks en el segundo cuarto y llevaron a los Sixers al mejor récord (22-11) en la Conferencia Este. Seth Curry sumó otros 15 puntos y Dwight Howard 14 puntos y 8 rebotes desde el banquillo.

Luka Doncic con 19 puntos fue el mejor de los Dallas Mavericks (15-16), que siguieron sin el pívot letón Kristaps Porzingis, lesionado, y envuelto en rumores permanentes de un posible traspaso, que se perdió su tercer partido consecutivo por una sobrecarga en la espalda. Josh Richardson le apoyó con 13 puntos y Tim Hardaway firmó otros 12.

Brooklyn Nets, 129 - Orlando Magic, 92

El base Kyrie Irving aportó 27 puntos y encabezó el ataque de los Nets que ganaron por 129-92 a Orlando Magic, en lo que fue su octavo triunfo consecutivo.Los Nets tienen la racha ganadora más larga actual en la NBA y la mejor desde que lograsen 14 triunfos seguidos, que empataron el récord de la franquicia, al final de la temporada 2005-06.

Junto a Irving, James Harden logró otros 20 puntos, incluidos cinco triples de 10 intentos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias. Landry Shamet, que se ha erigido en el sexto jugador de los Nets, aportó 19 puntos, con nueve rebotes. Los de Brooklyn tienen ahora marca de 22-12, la segunda mejor de la Conferencia Este.

Por los Magic (13-20) el mejor jugador fue el montenegrino Nikola Vucevic con 28 puntos y 12 rebotes, James Ennis firmó 15 puntos y Dwyane Bacon y Michael Carter Williams lograron 11 tantos cada uno.

Milwaukee Bucks, 129 - New Orleans Pelicans, 125

El griego Giannis Antetokounmpo acabó con un doble-doble de 38 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias y un tapón, al frente del ataque de los Bucks en el partido que ganaron con suspense por 129-125 a los Pelicans. Khris Middleton también brilló al aportar otros 31 puntos, con siete rebotes y seis asistencias que ayudaron a la victoria de los Bucks (20-13), la cuarta consecutiva que los mantiene terceros en la Conferencia Este.

Giannis and Middleton each score 30+ in the @Bucks 4th win in a row! #FearTheDeer@Giannis_An34: 38 PTS, 10 REB@Khris22m: 31 PTS, 7 REB, 6 AST pic.twitter.com/cYV08sESK2 — NBA (@NBA) February 26, 2021

Zion Williamson anotó 34 puntos con ocho rebotes, seis asistencias y un tapón como líder de los Pelicans (14-18), Brandom Ingram se fue hasta los 23 puntos, Lonzo Ball sumó 20 tantos y 8 asistencias y Eric Bledsoe se quedó en 16 puntos. El español Willy Hernángomez aportó 10 puntos y 5 rebotes en los 20 minutos que disputó.

Memphis Grizzlies, 122 - Los Ángeles Clippers, 94

Tyus Jones fue el factor sorpresa al aportar 20 puntos, su mejor marca profesional, al frente del ataque de los Memphis Grizzlies que se impusieron por con claridad por 122-94 ante Los Ángeles Clippers. Dillon Brooks le ayudó con 19 puntos, Jonas Valanciunas consiguió 16 puntos y 15 rebotes y Ja Morant otros 16 tantos y 7 asistencias para los Grizzlies (14-14).

Pero sería la defensa la otra clave de la victoria de los Grizzlies al controlar a Kawhi Leonard y Paul George, que acabaron el partido con 17 y 13 puntos, respectivamente. Serge Ibaka jugó 23 minutos con los Clippers (23-11) en los que aportó 13 puntos y 7 rebotes.

Denver Nuggets, 110 - Washington Wizards, 112

El líder encestador de la liga, el escolta Bradley Beal siguió imparable con su juego ofensivo y aportó 33 puntos que ayudaron a los Washington Wizards a ganar de visitantes por 110-112 a los Denver Nuggets. Beal estuvo secundado por Rai Hachimura con 20 puntos y Russell Westbrook con 16 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Los Wizards se quedan con marca de 12-18 con el triunfo.

Bradley Beal (33 PTS) & Jamal Murray (34 PTS) put on a show as the @WashWizards prevail in Denver! pic.twitter.com/NEVkT4c8ch — NBA (@NBA) February 26, 2021

El equipo de Denver (17-15), que intentó la remontada final, no pudo conseguirla cuando el base argentino, el exmadridista Facundo Campazzo, se apresuró con el último tiro del partido, un intento de triple, que falló antes de que sonase la bocina. Jamal Murray lideró a los Nuggets con 34 puntos, Nikola Jokic aportó 24 puntos y 11 rebotes y Michael Porter 18 puntos y 10 rebotes.

New York Knicks, 140 - Sacramento Kings, 121

El escolta novato Immanuel Quickley anotó 18 de sus 25 puntos en la primera mitad y se convirtió en la figura del ataque de los Knicks de Nueva York que vencieron por paliza de 140-121 a los Sacramento Kings, dejando atrás la derrota que habían sufrido en el partido anterior frente a los Golden State Warriors. Alec Burks logró otros 24 puntos y Julius Randle 21 punto y 14 rebotes para los Knicks (16-17).

D'Aaron Fox fue el mejor de los Kings (12-20) con 29 puntos y 11 asistencias. Le acompañaron Harrison Barnes con 22 puntos y Marvin Bagley con 19 tantos.