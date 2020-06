La NBA volverá el 30 de julio con un Clippers-Lakers y un Jazz-Pelicans

La NBA dio a conocer este viernes su calendario de una reapertura, que arrancará el jueves 30 de julio en Orlando (Florida), teniendo a LeBron James, Kawhi Leonard y Zion Williamson como grandes protagonistas después de un paréntesis de más de cuatro meses.

The NBA schedule is here! #WholeNewGame



– Season Resumes on July 30 with Jazz vs. Pelicans and Clippers vs. Lakers in TNT Doubleheader

– ESPN’s Game Coverage Restarts on July 31 with Celtics vs. Bucks and Rockets vs. Maverickshttps://t.co/V7w4aI8uJp