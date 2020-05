La NBA se pone una fecha para volver: el 31 de julio

La NBA se ha marcado como objetivo reanudar la temporada el próximo viernes 31 de julio, previsiblemente en la sede de Disney en Orlando (Estados Unidos), según ha desvelado el medio deportivo norteamericano The Athletic.

El periodista de The Athletic Shams Charania ha asegurado que el comisionado de la NBA, Adam Silver, y la oficina de la liga informaron a la Junta de Gobernadores de que el 31 de julio es "una fecha objetivo para el regreso de la temporada".

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA@Stadium.