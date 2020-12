Muere K.C. Jones, leyenda de la NBA con los Celtics

El exjugador estadounidense K.C. Jones falleció el día de Navidad a los 88 años de edad, según informaron los Celtics, franquicia con la que conquistó diez anillos de la NBA, ocho sobre el parqué y dos como entrenador del mítico equipo de Boston.

K.C. Jones, miembro del 'Salón de la Fama' y oro olímpico, fue una de las figuras más reconocibles de los Celtics en la década de los '60 junto a Bill Russell. Es junto con Russell, Clyde Lovellette, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Earvin "Magic" Johnson y Michael Jordan, uno de los pocos jugadores en la historia que lograron la "Triple Corona" del baloncesto: un Campeonato de la NCAA, un anillo de la NBA y el oro en los JJ.OO.

Este base de 1,85 metros disputó más de 600 partidos como jugador a lo largo de 8 temporadas, promedió 7,4 puntos y 4,3 asistencias, mientras que como entrenador sumó 552 victorias por 306 derrotas (64,3%), en datos de la NBA.

Jones -leyenda del equipo verde- fue el mejor escudero de jugadores como Red Auerbach y Tom Heinsohn en un equipo para el recuerdo. Una vez retirado, este base de 1,85 metros pasó por los banquillos de Lakers, la ABA, los Bullets y los Bucks, antes regresar como asistente en 1978 a los Boston Celtics.

