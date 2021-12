Ja Morant neutraliza el recital de Lebron, con Lakers a la deriva; Suns, Jazz y Bulls siguen de dulce

Un extraordinario Ja Morant (41 puntos y 10 rebotes) se sobrepuso al recital de LeBron James (37 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) para liderar la remontada de los Memphis Grizzlies ante Los Ángeles Lakers.

and to all a goodnight ?? pic.twitter.com/6NZR296i5Y



Consolidados como una de las revelaciones de la temporada en la NBA, los de Memphis fueron a remolque durante los tres primeros cuartos pero tuvieron la paciencia y el acierto necesarios para darle la vuelta al encuentro en el desenlace.



James, que cumplirá 37 años el jueves, igualó con 8 triples anotados su mejor marca de tiros de tres en un partido.

Devin Booker (38 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) lideró a los Phoenix Suns a una victoria ante los Oklahoma City Thunder forjada en el último cuarto y que les permite igualar a los Golden State Warriors como el equipo con el mejor balance de la liga (27-7).



El escolta superó además los 10.000 puntos a lo largo de su breve pero brillante carrera en la NBA.



En los Thunder, que no contaron con su estrella Shai Gilgeous-Alexander por lesión, destacó Ty Jerome (24 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias).

Book reaches 10k ??

Coach Young's first win in the head coach seat ??



(?? VIA @JaValeMcGee) pic.twitter.com/x8eUFrpuAx