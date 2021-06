Milwaukee Bucks se lleva el partido definitivo ante Brooklyn Nets y se mete en la final del Este

Milwaukee Bucks ha eliminado esta madrugada a Brooklyn Nets (4-3) después de llevarse en la prórroga el séptimo partido de la serie (111-115) y ha avanzado a las Finales del Este de la NBA, un memorable duelo con Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant superando ambos los 40 puntos.

En uno de los mejores séptimos encuentros de la historia de los 'Playoffs', los Bucks mandaban en los minutos finales y parecía que se llevarían el choque en el tiempo regular, pero emergió la figura de Durant; el alero, que terminó con 48 puntos, 9 rebotes y seis asistencias, anotó dos canastas que permitieron mandar al partido a la prórroga.

Despite the loss, Kevin Durant's 48-point Game 7 performance was headlined by this tough OT forcing turnaround jumper. #PhantomCampic.twitter.com/XiCtop0okP