Milagro de los Lakers en Milwaukee; Doncic pone en playoff a sus Mavs

Sin LeBron James por lesión, tras ir por detrás en el marcador durante los cuatro cuartos, con un Anthony Davis monumental y con un triple decisivo de Austin Reaves en la segunda prórroga, Los ángeles Lakers se llevaron este martes un apasionante partido en Milwaukee ante unos Bucks que llegaron a ir ganando por 19 puntos en el último cuarto. Cuando todo el mundo lo daba por perdido, llegó el cuarto triunfo seguido de los de púrpura y oro, que iniciaron por todo lo alto su gira de seis partidos por el Este.

Anthony Davis (34 puntos, 23 rebotes y 4 tapones en 52 minutos pese a arrastrar problemas físicos), Austin Reaves (segundo triple-doble de su carrera con 29 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias) y D'Angelo Russell (29 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias) fueron claves en los angelinos. Giannis Antetokounmpo acabó con triple-doble en los Bucks (29 puntos, 21 rebotes y 11 asistencias) pero no estuvo fino desde los tiros libres (1 de 6), algo que fundamental en el desenlace. Damian Lillard aportó 27 puntos y 8 asistencias y Malik Beasley 21 puntos.

Austin Reaves tonight...



? Triple-double with 29p, 14r, 10a

? 16p in 4Q and both OTs

? Eventual game-winner in 2OT



He hit clutch bucket after clutch bucket to lead a 19-point comeback for the @Lakers 4th straight win! pic.twitter.com/YJAiu2S7Fe