Jimmy Butler fuerza el séptimo y decisivo partido en la final de la Conferencia Este

Jimmy Butler mostró este viernes su alma competitiva y, con 47 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, lideró a los Miami Heat en el TD Garden de Boston y les dio un triunfo por 111-103 que forzó el séptimo partido en las finales de la Conferencia Este, con los Golden State Warriors esperando en las Finales.

