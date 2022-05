Miami se clasifica para la final de la Conferencia Este; Dallas y Phoenix se la jugarán en el séptimo partido

Los Miami Heat jugarán la final de la Conferencia Este después de que este jueves eliminaran a los Philadelphia 76ers (2-4) de un Joel Embiid que lo dio todo pese a sus problemas físicos y un James Harden muy decepcionante que no metió ni un solo punto en la segunda mitad (90-99).

?? @JimmyButler poured in 23 points in the second half to lead the @MiamiHEAT to the Game 6 win to close out the series and advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture



?? 32 PTS | 8 REB | 2 BLK pic.twitter.com/k06I0IN0Oi