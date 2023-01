Miami bate el récord de tiros libres de la NBA gracias a Jimmy Butler; Mitchell vuelve a Utah con derrota

Los Ángeles Clippers, 113 - Dallas Mavericks, 101

Kawhi Leonard logró 33 puntos y 9 rebotes y, pese a la baja de Paul George, consiguió liderar a los Clippers por encima de unos Mavericks en los que Doncic anotó veinte de sus 43 puntos en el cuarto período. Norman Powell fue clave con otros 27 tantos en el triunfo angelino.

Kawhi did it all in the @LAClippers win ??



33 PTS

9 REB

4 AST

4 STL

9-12 FGM

12-12 FTM pic.twitter.com/GRcbtn5YR6 — NBA (@NBA) January 11, 2023

Doncic acabó su partido con 43 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, pero echó de menos la ayuda de sus compañeros. El esloveno se quedó solo en el último cuarto y anotó veinte de los 23 puntos de su equipo. El segundo mejor anotador de los texanos fue Tim Hardaway Jr, con 16 tantos.

Golden State Warriors, 113 - Phoenix Suns, 125

Stephen Curry regresó tras perderse once partidos por una lesión en un hombro, pero sus 24 puntos, 16 de ellos en el cuarto período, no pudieron evitar una nueva derrota como locales de los Golden State Warriors, esta vez contra unos Phoenix Suns (125-113) huérfanos de Chris Paul, Devin Booker y DeAndre Ayton.

Los Warriors sufrieron su tercera derrota consecutiva en el Chase Center, tras caer contra los Detroit Pistons y los Orlando Magic, y se rindieron ante unos Suns liderados por Mikal Bridges (26 puntos), Damion Lee (22) y Duane Washington (21). De nada valieron los 29 puntos de Klay Thompson y los 27 de Jordan Poole a los locales.

Utah Jazz, 116 - Cleveland Cavaliers, 114

Donovan Mitchell regresó a lo grande a Salt Lake City, con ovación en los prolegómenos del partido y 46 puntos y siete triples en la pista, pero los Cavaliers pagaron un 0-13 en los últimos tres minutos con la derrota. Jordan Clarckson firmó 32 puntos y Lauri Markkanen aportó un doble doble de 25 puntos y 16 rebotes para relanzar a unos Jazz que llevaban siete derrotas en sus anteriores ocho partidos.

46 points for @spidadmitchell in his return to Utah ?? pic.twitter.com/gdthVPihGq — NBA (@NBA) January 11, 2023

Miami Heat, 112 - Oklahoma City Thunder, 111

Sin Tyler Herro ni Bam Adebayo, Jimmy Butler llevó de la mano a los Heat al triunfo con una canasta y falta con 12.9 segundos por jugar. El líder de Miami anotó el libre añadido y elevó a cuarenta de cuarenta el balance en el duelo, todo un récord para la NBA. Butler, exjugador de los Chicago Bulls y de los 76ers, conectó 23 libres de 23 y acabó con 35 puntos, lo que igualó su mejor registro de la temporada.

?? 35 PTS, 4 STL, 3 BLK

?? 23-23 from the FT line

?? Game-winning and-1@JimmyButler came up huge for the @MiamiHEAT; his game-winning free throw setting the NBA record for made free throws without a miss (40 for 40)! pic.twitter.com/7LmNuuGc5c — NBA (@NBA) January 11, 2023

Los Thunder que rozaron la victoria durante todo el encuentro estuvieron liderados por Shai Gilgeous Alexander con 26 tantos y por Josh Giddey que aportó 18 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias.

Philadelphia 76'ers, 147 - Detroit Pistons, 116

En su regreso tras tres partidos de baja, Joel Embiid firmó un doble doble de 36 puntos y 11 rebotes en 24 minutos para dar a los 76ers la segunda victoria en dos partidos consecutivos contra los Pistons. Embiid contó con el apoyo de un James Harden que aportó un triple doble de 16 puntos, 12 rebotes y 15 asistencias, frente a unos Pistons a los que no les bastaron siete jugadores con dobles dígitos.

Efficient night for Joel & James in the @sixers win.@JoelEmbiid: 36 points, 11 boards in 24 MIN@JHarden13: 16 points (6-7 FGM), 12 boards, 15 assists in 26 MIN pic.twitter.com/pn9QiO2dc2 — NBA (@NBA) January 11, 2023

Toronto Raptors, 132 - Charlotte Hornets, 120

Los Raptors sumaron su segundo triunfo consecutivo al imponerse a los Hornets con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias de Pascal Siakam, en una noche en la que el español Juancho Hernangómez aportó 5 puntos, 5 rebotes y 1 tapón en 11.25 en pista. A los Hornets no les bastó con los 33 puntos de Terry Rozier, con cinco triples, ni el doble doble de 24 puntos y 14 asistencias de LaMelo Ball.

Portland Trail Blazers, 106 - Orlando Magic, 109

Los Blazers perdieron su cuarto partido consecutivo, esta vez en casa ante los Magic, en un duelo en el que tuvieron dos veces el balón para forzar la prórroga desde el triple. Franz Wagner firmó 29 y el italiano Paolo Banchero aportó un doble doble de 19 puntos y 10 rebotes, incluido un mate espectacular con una mano. Lillard fue el mejor de Portland con 30 puntos.