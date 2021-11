Los Warriors pierden después de 7 victorias consecutivas; Nikola Jokic roza otro triple-doble

Los Charlotte Hornets consiguieron la victoria frente a los Golden State Warriors, que rompieron la racha de siete triunfos consecutivos. El ala-pívot Draymond Green se emparejó con Rozier en media cancha con 17 segundos por jugar, lo que forzó el salto entre dos. Los Warriors se vieron obligados a cometer falta a Rozier, que anotó los dos tiros libres con 12,7 segundos restantes para darle a Charlotte una diferencia de dos posesiones. Golden State falló sus últimos dos tiros de campo.

This. Steph. Dime. ?? @warriors 57 @hornets 57 Halftime on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/FtaxR6Kf2s

Rozier terminó con 20 puntos, Miles Bridges tuvo 22 como líder, LaMelo Ball 21 y Cody Martin 12 con ocho rebotes. Los Hornets ganaron su tercer partido consecutivo después de un bache de cinco derrotas. El alero canadiense Andrew Wiggins anotó 28 puntos como líder de los Warriors y el base All-Star Stephen Curry logró un doble-doble de 24 tantos y 10 asistencias en su partido anual de vuelta a su ciudad natal, pero esta vez no pudo ser factor ganador del equipo de Golden State.

Una vez más, el pívot serbio Nikola Jokic se erigió en el jugador estrella de los Denver Nuggets al rozar su tercer triple-doble consecutivo tras aportar 28 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias que ayudaron a vencer con facilidad por 124-95 a los Portland Trail Blazers, que jugaron sin el base All-Star Damian Lillard, lesionado. Los Nuggets, además de Jokic, también tuvieron el apoyo de seis jugadores que lograron números de dos dígitos.

Facu Campazzo reaches a sprint speed of 17.1 mph, tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure, before finishing the sweet reverse! pic.twitter.com/R14cma0gy8