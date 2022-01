Los Suns suman diez victorias consecutivas; Jokic le gana el duelo de MVPs a Giannis; los Lakers, cuesta abajo

Phoenix Suns, 115 - San Antonio Spurs, 110

La décima victoria consecutiva de los Phoenix Suns, que son líderes en el Oeste y el mejor equipo de la liga, llegó con suspense ya que iban perdiendo por 12 puntos en el comienzo del último cuarto pero al final cerraron el encuentro con un 36-19 inapelable en los últimos doce minutos.

?? Dropping DIMES ??@CP3 goes for 20 PTS, 8 REB and 19 AST as the @Suns extend their win-streak to 10-straight! pic.twitter.com/VOCMVL7n9s — NBA (@NBA) January 31, 2022





Un magnífico Chris Paul (20 puntos, 19 asistencias y 8 rebotes) lideró a los Suns mientras que el mejor de los Spurs fue Doug McDermott (24 puntos). El español Juancho Hernangómez, que llegó a San Antonio hace un par de semanas, anotó sus primeros puntos con los Spurs en un partido en el que jugó 15 minutos y logró 2 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un robo.

Milwaukee Bucks, 100 - Denver Nuggets, 136

El plato fuerte del domingo era el partido entre Denver Nuggets y Milwaukee Bucks; es decir, entre Nikola Jokic, MVP de la pasada temporada regular, y Giannis Antetokounmpo, MVP de los dos anteriores cursos.

Nikola Jokic dazzles with 18 PTS, 9 REB and a season high-tying 15 AST in the @nuggets win ?? pic.twitter.com/dbwcJNfy1r — NBA (@NBA) January 31, 2022





Se impuso el pívot serbio (18 puntos con 7 de 9 en tiros, 9 rebotes y 15 asistencias), que guió con maestría a los Nuggets (cinco victorias seguidas) para que asaltaran Milwaukee con contundencia pese a la resistencia de Antetokounmpo (29 puntos y 9 rebotes). El argentino Facundo Campazzo, que no está en su mejor momento en los Nuggets, jugó 3 minutos en los que logró una asistencia.

Atlanta Hawks, 129 - Los Ángeles Lakers, 121



Los Angeles Lakers siguen empeñados en hundirse más y más, y hoy desperdiciaron una ventaja de 11 puntos en el último cuarto para caer ante unos Atlanta Hawks en ascenso y que ya suman siete triunfos seguidos.

Malik Monk (33 puntos y 10 rebotes) fue el mejor de unos Lakers sin LeBron James pero sí con Anthony Davis (27 puntos) en tanto que Trae Young (36 puntos y 12 asistencias) encabezó a los de Atlanta.

Minnesota Timberwolves, 126 - Utah Jazz, 106

Otros que se recuperan son los Utah Jazz, que perdieron ante los Minnesota Timberwolves y encadenaron así su quinta derrota consecutiva. El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns impulsó a los Wolves (triple-doble con 31 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias) mientras que Bojan Bogdanovic fue el máximo anotador de los Jazz con 23 puntos).

A @Timberwolves triple-double ??@KarlTowns puts up 31 PTS, 11 REB and 10 AST for his second career triple-double in Minnesota's win! pic.twitter.com/ffvdLIZIut — NBA (@NBA) January 31, 2022





Orlando Magic, 110 - Dallas Mavericks, 108

Los Magic tienen el peor balance de la NBA pero hoy sorprendieron a los Dallas Mavericks, que cayeron en Orlando en un mal encuentro en el que fallaron dos tiros en los últimos segundos (de Maxi Kleber y Reggie Bullock) que les habrían dado la victoria o la prórroga. Luka Doncic firmó un gran triple-doble (34 puntos con 13 de 22 en tiros, 12 rebotes y 11 asistencias) pero se vio demasiado solo ante unos Magic con Chuma Okeke como máximo anotador (19 puntos) y con siete jugadores por encima de la decena de puntos.

Detroit Pistons, 115 - Celeveland Cavaliers, 105

La otra gran sorpresa de la jornada la dieron los Detroit Pistons, segundos por la cola en el Este y que remontaron en los últimos minutos a unos Cleveland Cavaliers que llegaban lanzados con ocho victorias en sus últimos diez encuentros. Cade Cunningham, número uno del último draft, logró un triple-doble (19 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) mientras que Saddiq Bey aportó 31 puntos para unos Pistons que doblegaron a los Cavaliers de un destacado Darius Garland (24 puntos y 7 asistencias).

Chicago Bulls, 130 - Portland Trail Blazers, 116

Nikola Vucevic (24 puntos y 14 rebotes), DeMar DeRozan (23 puntos y 10 asistencias) y Zach LaVine (20 puntos) formaron la artillería pesada de unos Chicago Bulls que metieron el 55,6 % de sus tiros ante los Portland Trail Blazers. CJ McCollum (29 puntos) fue el principal referente ofensivo de los Blazers.





Charlotte Hornets, 90 - Los Ángeles Clippers, 115

Con un gran parcial en el último cuarto (14-31), Los Angeles Clippers vencieron a domicilio a los Charlotte Hornets gracias al dúo formado por Reggie Jackson y Brandon Boston Jr. (19 puntos por cabeza). En los Hornets, que se desinflaron en el desenlace del partido, el mejor fue LaMelo Ball (23 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias). El español Serge Ibaka disputó 7 minutos para los Clippers en los que consiguió 6 puntos y 2 rebotes.