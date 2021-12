Los Spurs sorprenden a los Warriors; victorias a domicilio de Boston, Chicago, Memphis y Denver

New York Knicks, 99 - Denver Nuggets, 113

El serbio Nikola Joki? encestó 32 puntos y capturó 11 rebotes para liderar la victoria de los Denver Nuggets 113-99 ante los New York Knicks. Jokic tuvo la colaboración de Zeke Nnaji que firmó 21 puntos y 8 rebotes desde el banquillo y de Will Barton que alcanzó los 13 tantos. El triunfo puso a los Nuggets con una marca de 11-11.

Por los Knicks (11-12), en los que sigue sin jugar Kemba Walker por decisión de Tim Thibodeau, brilló Julius Randle con 24 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Evan Fournier alcanzó los 15 tantos y R.J. Barrett sumo 13 puntos.

Brooklyn Nets, 107 - Chicago Bulls, 111

Kevin Durant no pudo mantener en la senda de la victoria a sus Brooklyn Nets por segundo día consecutivo y cayeron por 107-111 ante los Bulls de Chicago. Durant anotó 28 puntos, con 10 rebotes, cuatro asistencias y dos bloqueos, para comandar un ataque de los Nets (16-7) que también contó con 20 unidades de LaMarcus Aldridge y 14 tantos y 14 asistencias de James Harden.

Zach LaVine and DeMar DeRozan combine for 60 PTS in the @chicagobulls win!@ZachLaVine 31 PTS, 8 REB, 6 AST@DeMar_DeRozan 29 PTS, 6 REB pic.twitter.com/gK7Kl2KqcC — NBA (@NBA) December 5, 2021

Zach Lavine, con 31 puntos, ocho rebotes y seis pases para anotación, junto a DeMar DeRozan, quien se fue con 29 tantos y seis rebotes, fueron el soporte del ataque del equipo de Chicago (16-8), que sentenció su victoria con un triple final de Lonzo Ball.

Milwaukee Bucks, 124 - Miami Heat, 102

Giannis Antetokounmpo y Jimmy Butler fueron los grandes ausentes en el partido que se definió con victoria para los Milwaukee Bucks 124-102 sobre Miami Heat. Los Bucks (15-9) no echaron de menos al griego y de la mano de Connaughton (23 puntos), Middleton (22 puntos y 9 asistencias), Portis (19 puntos y 16 rebotes) y Holiday (16 puntos y 7 asistencias) se llevaron el triunfo.

El reserva Max Strus fue el máximo anotador de los Heat (14-10) con 25 puntos, Caleb Martin aportó 16 tantos y Tyler Herro 15 puntos y 9 rebotes, aunque se quedó en un pobre 4 de 17 en tiros de campo.

Dallas Mavericks, 90 - Memphis Grizzlies, 97

En otro partido del Oeste, Desmond Bane logró 29 puntos y capturó nueve rebotes para liderar el ataque de los Memphis Grizzlies, quienes pudieron mantener la ventaja ante un espectacular Tim Hardaway Jr., quien en los últimos 12 minutos del partido encestó 20 de los 29 tantos que logró en el encuentro, para derrotar 97-90, a los Dallas Mavericks.



El español Santi Aldama anotó dos puntos y capturó cuatro rebotes para contribuir al éxito de los ganadores, quienes jugaron nuevamente sin Ja Morant, que ha estado fuera por cuarto partido consecutivo debido a un esguince en la rodilla izquierda, ausencia que ha sido suplida a la perfección por los Grizzlies (13-10) que han ganado los cuatro juegos sin su estrella.

Hardaway Jr. se constituyó en la figura central del equipo de Dallas (11-11) ante la ausencia de Luka Doncic, quien no estuvo en el partido de este sábado debido a unas dolencias en su tobillo izquierdo, siendo esta la cuarta derrota de los dirigidos por Jason Kidd sin la presencia del esloveno.

Golden State Warriors, 107 - San Antonio Spurs, 112

Una noche después de haber frenado en 18 la racha de victorias de los Phoenix Suns, los Golden State Warriors fueron sorprendidos por los San Antonio Spurs, quienes lograron imponerse por 112-107. Los Spurs se aprovecharon del desgaste sufrido por los Warriors tras jugar noches consecutivas y les anotaron al menos 30 puntos en los primeros tres cuartos del partido.



Derrick White anotó 25 puntos para liderar a los de San Antonio (8-13), que contaron con una gran actuación de Dejounte Murray, quien concluyó con un doble-doble de 23 unidades y 12 rebotes. A ello sumó siete asistencias y dos robos y se convirtió en una pieza clave en este éxito de los Spurs. Además, Lonnie Walker IV hizo 21 puntos.

Stephen Curry, como de costumbre, encabezó el ataque de los Warriors (19-4), con 27 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres robos, pero ningún otro jugador del equipo se acercó a los 20 tantos, siendo Jordan Poole, con 15 unidades, el segundo mejor anotador.

Portland Trail Blazers, 117 - Boston Celtics, 145

Los Boston Celtics recuperaron el sendero del triunfo al derrotar 145-117 a los Portland Trail Blazers. En este encuentro el español Juancho Hernangómez anotó tres puntos y sumó tres rebotes durante los 13 minutos que jugó. Jayson Tatum (31 puntos y 10 rebotes) y Denis Schroder (31 puntos y 8 asistencias) lideeraron a los Celtics (13-11).

Dennis Schroder and @jaytatum0 both drop 31 PTS to lead the @celtics to the win ? pic.twitter.com/GL1cqVJodK — NBA (@NBA) December 5, 2021

En los Blazers (11-13) brillaron C.J. McCollum con 24 puntos y Denis Smith con 21 tantos. Además, Jusuf Nurkic firmó 18 puntos para el conjunto de Portland en el que no jugó Damian Lillard, su gran estrella.

Sacramento Kings, 104 - Los Ángeles Clippers, 99

En Sacramento, la combinación de Paul George y Marcus Morris, no fue suficiente para darle la victoria a los Clippers y el equipo de Los Ángeles terminó perdiendo (99-104) frente a los Kings. George anotó 15 puntos y repartió 10 asistencias, mientras Morris hizo 21 tantos y Reggie Jackson anotó 18 puntos. Serge Ibaka partió de titular en los Clippers (12-12) y consiguió dos puntos, un rebote y una asistencia.

?? @TerenceDavisJr catches fire from distance to record a season-high 28 PTS and 6 3PM in the @SacramentoKings win! pic.twitter.com/2CPJUtgout — NBA (@NBA) December 5, 2021

Terence Davis anotó seis disparos de tres puntos y concluyó con 28, para ser el eje en que giró la ofensiva de los Kings (10-14), quienes tuvieron el aporte de Tyrese Haliburton, con 18 unidades y de De'Aaron Fox con 17 puntos, ocho tablas y cinco asistencias.