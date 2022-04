Los Sixers, a un triunfo de semifinales; Chicago frena a Antetokounmpo; Boston somete de nuevo a Brooklyn

Toronto Raptors, 101 - Philadelphia 76'ers, 104 (0-3)

Los 76ers ganaron este miércoles en la prórroga a los Raptors por 101-104 y colocaron un 3-0 en su favor en el parcial de la serie que enfrenta a los equipos de Filadelfia y Toronto, lo que condena al equipo canadiense a tener que ganar 4 partidos consecutivos para no quedar eliminado.

Aunque los Raptors llegaron a estar 17 puntos arriba y los Sixers solo se colocaron por delante en la prórroga, el equipo de Filadelfia supo aprovechar mejor sus oportunidades para dejar la serie de la primera ronda prácticamente finiquitada. El que puede ser el último partido de la serie se disputará el sábado en Toronto.

Joel Embiid was DOMINANT in the second half and overtime scoring 28 points including the game-winner in OT to lift the @sixers to the 3-0 series lead!@JoelEmbiid: 33 PTS, 13 REB



Game 4: 76ERS/RAPTORS

Sat. 2:00pm/et on TNT pic.twitter.com/yX0N6iQLvN — NBA (@NBA) April 21, 2022

El máximo anotador del partido fue el pívot de los Sixers, Joel Embiid, que terminó con un doble doble de 33 puntos y 13 rebotes, además de 2 asistencias. James Harden hizo 19 puntos y 10 asistencias y Tyrese Maxey sumó otros 19 puntos, mientras que Tobias Harris también hizo un doble doble de 11 puntos y 12 rebotes.

En los Raptors el máximo anotador fue OG Anunoby, que firmó 26 puntos. Su compañero Gary Trent Jr. sumó 24 puntos y Precious Achiuwa 20. Los de Toronto pagaron el flojo partido de Siakam y Van Vleet (12 tantos cada uno) y la baja por lesión del novato Scottie Barnes.

Milwaukee Bucks, 109 - Chicago Bulls, 114 (1-1)

Los Chicago Bulls, con 41 puntos de un DeMar DeRozan estelar, vencieron este miércoles por 109-114 en el campo de los Milwaukee Bucks, e igualaron por 1-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA, que se desplaza ahora al United Center de Chicago.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DeRozan, el hombre que llevó de la mano a los Bulls a los 'playoffs' tras cinco años de espera, tumbó a los vigentes campeones con una actuación estrepitosa. Anotó 41 puntos, con 7 rebotes y 4 asistencias, 1 robo y 2 taponazos, ambos al griego Giannis Antetokounmpo. También destacaron los 24 puntos y 13 rebotes del montenegrino Nikola Vucevic y los 20 puntos de Zach LaVine.

DeMar DeRozan was IN HIS BAG in Game 2. He WENT OFF for a Playoff career-high 41 PTS to even the series at 1-1! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 41 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 BLK



BUCKS/BULLS Game 3: Fri. 8:30pm/et on ABC#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/og9t7cXuZY — NBA (@NBA) April 21, 2022

Fue una hazaña para los Bulls, que habían perdido los cinco precedentes disputados este año contra los Bucks, a los que no les bastaron los 33 puntos, 18 rebotes y 9 asistencias de Antetokounmpo. El equipo de Mike Budenholzer perdió la ventaja de campo, con la serie que se desplazará a Chicago para el tercer y cuarto encuentro, previstos el viernes y el sábado, y también perdió por lesión a Bobby Portis y a Khris Middleton.

Boston Celtics, 114 - Brooklyn Nets, 107 (2-0)

Con una nueva sobresaliente actuación de equipo, los Boston Celtics remontaron este miércoles una desventaja de 17 puntos y vencieron por 114-107 a los Brooklyn Nets, lo que les permitió dar un golpe en la mesa y sumar una ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Tras la victoria sobre la bocina del primer partido, con obra de arte de Jayson Tatum, los Celtics disputaron un partido completo, ofensivamente brillante y defensivamente agresivo, como demuestran los 10 puntos concedidos a Kyrie Irving, los solo nueve de Kevin Durant en tiros de campo.

The @celtics closed out Game 2 with CLUTCH play by their BIG 3 (@FCHWPO, @jaytatum0, @smart_MS3) to take the 2-0 series lead! #BleedGreen



Game 3: CELTICS/NETS

Sat. 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/fSi7bgy9tJ — NBA (@NBA) April 21, 2022

Boston viajará ahora a Brooklyn con una ventaja de 2-0, tras ganar dos partidos de alta intensidad, y con la historia a su lado, pues solo perdió una serie de 'playoffs' en 41 precedentes cuando ganó los dos primeros partidos.

Fue una vez más la unión de equipo en marcar la diferencia para los Celtics. Jaylen Brown destacó con 22 puntos, pero hasta siete jugadores terminaron por encima de los diez puntos. Jayson Tatum aportó 19 puntos, con 6 rebotes y 10 asistencias y un tremendo esfuerzo defensivo que ayudó a anular a las estrellas de los Nets.

Irving, que había anotado 39 puntos en el primer partido, apenas anotó 10, con un cuatro de trece en tiros, mientras que Durant terminó con 27 puntos, pero 18 de ellos llegaron desde la línea de libres. 'KD' tuvo un modesto cuatro de 17 en tiros y perdió seis balones, además de llegar cargados de faltas a los minutos decisivos.