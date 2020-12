Los Rockets y los Wizards intercambian a Westbrook por John Wall

Los Rockets de Houston acordaron traspasar al base Russell Westbrook a los Wizards de Washington a cambio de John Wall, de acuerdo a varias fuentes periodísticas. Ambos bases ya habían afirmado que no querían seguir en sus respectivos equipos y habían solicitado de manera oficial ser traspasados.

Los Wizards, además de traspasar a Wall también darán a los Rockets una selección de primera ronda de la NBA del 2023 protegida. Si no se lleva a cabo en ese año, tiene una sucesión de protecciones que incluyen selecciones del número 1 al 12 en el 2024; del 1 al a 10 en el 2025, y del la 1 a la 8 en el 2026.

OFFICIAL: The Houston Rockets have acquired John Wall and a future first round pick from Washington in exchange for Russell Westbrook.



