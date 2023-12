Los Pistons siguen en caída libre y suman su 24ª derrota consecutiva; Doncic no puede con Denver

El esloveno Luka Doncic firmó 38 puntos, once rebotes y ocho asistencias, pero se quedó solo y los Dallas Mavericks cayeron en el campo de los Denver Nuggets, en una jornada de la NBA en la que los Minnesota Timberwolves, líderes del Oeste, asaltaron Miami para prolongar su vuelo.

Los Nuggets desarmaron a los Mavericks y los doblegaron con autoridad, con Jamal Murray, Aaron Gordon y Reggie Jackson como protagonista en una noche poco brillante del serbio Nikola Jokic.

Jamal Murray lideró con 22 puntos a un grupo de seis jugadores de los Nuggets por encima de los diez puntos en los que, curiosamente, no estuvo Jokic. El doble MVP sólo anotó ocho puntos, con nueve rebotes y siete asistencias en 27 minutos con tres de ocho en tiros.

En los Mavericks, Luka Doncic se quedó sólo. Su partido acabó con 38 puntos (22 y seis triples en el segundo período), once rebotes y ocho asistencias.

Anthony Edwards, con 32 puntos, y el dominicano Karl Anthony Towns, con 18 puntos y ocho rebotes, dieron a los Wolves un trabajado triunfo en el campo de los Heat para reforzar su liderato en el Oeste. Tienen un balance de veinte victorias y cinco derrotas, por delante de los Oklahoma City Thunder. Para los Heat, Tyler Herro y Bam Adebayo regresaron de sus lesiones con 25 y 22 puntos, respectivamente.

Los Pistons prolongaron su caída Y perdieron contra los Hawks su vigésimo cuarto partido consecutivo, una interminable racha negativa que está a dos encuentros de igualar el récord negativo de la liga estadounidense.

Los Pistons no ganan desde el 28 de octubre contra los Chicago Bulls y tienen un balance de dos victorias y 25 derrotas en esta temporada.

Cade Cunningham firmó 43 puntos y Bojan Bogdanovic anotó 25 para los Pistons, pero los de Detroit se estrellaron ante un doble doble de 31 puntos y quince asistencias de Trae Young.

Con un doble doble de 27 puntos y trece rebotes de Julius Randle y 29 puntos de Jalen Brunson, los Knicks triunfaron en casa de Los Ángeles Lakers. Immanuel Quickley contribuyó con 20 puntos saliendo del banquillo.

En los Lakers, LeBron James logró un triple doble de 25 puntos, diez rebotes y once asistencias, mientras que Anthony Davis consiguió un doble doble de 32 puntos y catorce rebotes.

En los prolegómenos del partido, los angelinos colgaron en el techo de la Crypto.com Arena el estandarte de campeones de la primera edición de la Copa NBA, ganada el 9 de diciembre contra los Indiana Pacers.

De'Aaron Fox, con 30 puntos, Domantas Sabonis, con un triple doble de 28 puntos, trece rebotes y doce asistencias, y Keegan Murray, con 27 puntos, dirigieron la victoria de los Kings sobre los Wizards.

