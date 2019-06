Los Pelicans cumplen los pronósticos y eligen a Zion Williamson como número uno del Draft

El ala-pívot Zion Williamson jugará en los New Orleans Pelicans tras ser elegido como número uno en un 'draft' NBA sin sorpresas, en el que Memphis Grizzlies se ha decantado con la segunda elección por el base Ja Morant y New York Knicks, por el tirador RJ Barrett en la tercera posición.

"No sé qué decir. No pensé que estaría en esta posición. Mi madre sacrificó mucho por mí, no estaría aquí sin ella. Puso sus sueños a un lado por los míos. Ella siempre cuidaba a la familia antes que a ella misma", apuntó Williamson en declaraciones a ESPN.

Así, no hubo sorpresas en el Barclays Center de Brooklyn y los Pelicans, necesitados de una alegría tras la marcha a Los Angeles Lakers de su estrella Anthony Davis -número uno del 'draft' en 2012-, seleccionaron a Williamson.

El joven jugador de 18 años, 2,01 metros y 130 kilos viene de deslumbrar en su primera temporada como universitario en Duke, donde su exuberancia física le ha llevado a promediar 22.6 puntos, 8.9 rebotes, 2.1 asistencias, 2.1 robos y 1.8 tapones por encuentros.

Su universidad logró situar a tres jugadores entre los diez primeros, aunque la segunda elección fue para un jugador de Murray State, Ja Morant, que viene de firmar 24,5 puntos, 10 asistencias y casi un 50 por ciento de acierto en tiros de campo.

Sin embargo, la mayor ovación de la noche fue para el tercer seleccionado, el escolta-alero RJ Barrett, gran esperanza de los Knicks en su enésimo intento de reconstrucción y que este año compartió vestuario con Williamson en Duke.

En un 'draft' sin presencia española, el primer jugador elegido fuera de Norteamérica fue el alero francés Sekou Doumbouya (15º, Detroit Pistons ), mientras que el pívot georgiano Goga Bitadze, nombrado mejor jugador joven de la pasada Euroliga, fue elegido por Indiana Pacers en el puesto 18.

Además, la noche también dejó la decepción de Bol Bol. El hijo del fallecido Manute Bol, jugador de la NBA en los años ochenta y noventa, llegó a estar entre los cinco primeros en las quinielas, pero finalmente cayó hasta el puesto 44, elegido por Miami Heat e inmediatamente traspasado a Denver Nuggets.

Los Hawks de Atlanta consiguieron la compra de los derechos del numero cuatro de los Pelicans de Nueva Orleans y eligieron al alero De'Andre Hunter. Mientras que los Cavaliers, como se esperaba, con el número cinco se volvieron a decidir por un base, esta vez Darius Garland, que llega con la característica de ser un jugador raro porque todos consideran que tiene un potencial enorme, pero después de una lesión que sufrió bajo su cotización, algo que no importó al equipo de Cleveland.

Los Suns de Phoenix, los grandes perdedores en el sorteo, cedieron a los Timberwolves de Minnesota los derechos del número seis, Jarrett Culver. El séptimo seleccionado fue otro hombre bajo el base-escolta Coby White, de la Universidad de Carolina del Norte, que fue el preferido por los Bulls de Chicago.

Los Pelicans con el número ocho se decidieron por el pívot Jaxson Hayes, de la Universidad de Texas, un extraordinario defensor, especialista en poner tapones y protagonizar mates. Otro hombre alto, el ala-pívot Rui Hachimura, formado en la Universidad de Gonzaga, fue el preferido por los Wizards de Washington en el número nueve. Mientras que los Hawks, que volvieron a tener los derechos del número 10, eligieron al alero Cam Reddish.

