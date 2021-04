Los Nets mantienen su dominio; Denver Nuggets volvieron a convertirse en verdugos de Los Angeles Clippers

Ni las lesiones de sus estrellas impiden que los Brooklyn Nets continúen dominantes en la NBA al conseguir un nuevo triunfo, mientras que los Philadelphia Sixers intentan no quedarse atrás en la Conferencia Este y los Denver Nuggets volvieron a ser verdugos de Los Angeles Clippers.

El debut de la última gran adquisición de los Nets, el pívot LaMarcus Aldridge, se sintió de inmediato en el juego del equipo, que ganó por 111-89 a los Charlotte Hornets, en el duelo de líderes de división.

El ala-pívot Jeff Green superó también a los Hornets desde el inicio con un primer cuarto demoledor que al final lo dejó como líder del ataque de los Nets, al conseguir 21 puntos, ocho rebotes, dos asistencias y dos recuperaciones de balón.

Aldridge, de titular, se quedó a las puertas de un doble-doble tras conseguir 11 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, luciendo como un buen ajuste para un equipo de los Nets que ganó por vigésima vez en sus últimos 23 partidos.

Con los All-Stars, el alero Kevin Durant y el escolta James Harden, bajas por lesiones en el tendón de la corva, los Nets fueron siempre superiores y consiguieron el cuarto triunfo consecutivo que los consolida líderes en la División Atlántico y Conferencia Este con marca de 34-15.

La gira de seis partidos llegó a su final para los Sixers y la cerraron con nota positiva al vencer 94-114 a los Cavaliers de Cleveland.

El escolta reserva Shake Milton anotó 27 puntos y sorprendió al encabezar el ataque de los Sixers, que también tuvieron al pívot Dwight Howard como el jugador decisivo dentro de la pintura.

Howard dominó las acciones bajo los aros al aportar un doble-doble de 18 puntos y 15 rebotes, que ayudaron a los Sixers a concluir una gira de seis partidos sin el pívot estelar, el camerunés, Joel Embiid, lesionado, con marca ganadora de 4-2.

Embiid se perdió su décimo partido consecutivo, con un hematoma en un hueso de la rodilla izquierda, una lesión que sufrió en la lucha por un balón el pasado 12 de marzo.

Los Sixers (33-15), que fueron derrotados dos veces por los Cavaliers a principios de esta temporada, lograron una importante victoria de cara a esperar el regreso de Embiid y no despegarse de los Nets.

Strong night from each @nuggets starter as they win their 4th in a row!



�� @BeMore27: 23 PTS, 8 REB

�� MPJ: 20 PTS (7-11 FGM), 2 BLK

�� @WillTheThrillB5: 19 PTS

�� Jokic: 14 PTS, 7 REB, 7 AST

�� @Double0AG: 14 PTS, 6 AST, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/YKFlNrVQae