Los Nets dependen de sí mismos; Doncic vuelve a brillar una noche más; Phoenix remonta a los Jazz

Brooklyn Nets, 118 - Cleveland Cavaliers, 107

Kevin Durant (36 puntos) lideró a unos Brooklyn Nets que llevan tres victorias seguidas, cuyo quinteto hoy anotó al menos 10 puntos cada uno, y que tiene en su mano asegurarse el factor cancha para el "play-in" como séptimos en el Este tras adelantar a los Cleveland Cavaliers.

36 points for @KDTrey5 as the @BrooklynNets take control of the East's 7th seed! pic.twitter.com/whWHxoxJ73 — NBA (@NBA) April 9, 2022

Darius Garland (31 puntos) fue el mejor de unos Cavs que llegaron a remontar una desventaja de 17 puntos en el primer cuarto pero que se estrellaron en el último parcial (35-19).

Utah Jazz, 105 - Phoenix Suns, 111

La historia se volvió a repetir. Los Utah Jazz encararon el último cuarto con una gran ventaja (17 puntos, en este caso) y acabaron mordiendo el polvo ante un rival, esta vez los Phoenix Suns, que les pasó por encima en el desenlace del encuentro (13-36 en los últimos doce minutos con un 3 de 20 en tiros de los Jazz).

Devin Booker (33 puntos) destacó en los Suns y Bojan Bogdanovic (21 puntos y 7 rebotes) hizo lo propio en los Jazz.

Dallas Mavericks, 128 - Portland Trail Blazers, 78

Los Dallas Mavericks se aseguraron el factor cancha para la primera ronda de los "playoffs" (primera vez que lo hacen desde 2011) tras triturar a unos Blazers a la deriva que llevan diez partidos seguidos perdiendo.

Al margen de por su sanción por acumulación de técnicas, Luka Doncic firmó un partidazo (39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) en tanto que Drew Eubanks fue el máximo anotador de los Blazers (18 puntos y 7 rebotes).

Miami Heat, 113 - Atlanta Hawks, 109

Los Miami Heat, que ya eran matemáticamente primeros del Este, celebraron su condición de favoritos en esa conferencia con un triunfo sufrido ante los Atlanta Hawks de Trae Young (35 puntos y 8 asistencias).

Bam Adebayo (24 puntos y 6 rebotes) lideró a unos Heat muy corales y que anotaron el 55,6 % de sus tiros.

Detroit Pistons, 101 - Milwaukee Bucks, 131

Con un sonoro parcial de 8-30 en el primer cuarto, los Milwaukee Bucks sentaron rápido las bases de una cómoda victoria ante los Detroit Pistons que les permite depender de sí mismos para ser segundos en el Este.

Giannis Antetokounmpo (30 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias) fue el mejor de unos Bucks en los que el español Serge Ibaka aportó 8 puntos y 4 rebotes en 11 minutos sobre la pista. Rodney McGruder (26 puntos) destacó en unos Pistons que solo metieron 10 de los 48 triples que intentaron.

Toronto Raptors, 117 - Houston Rockets, 115

Con más apuros de los previstos, los Toronto Raptors vencieron a los Houston Rockets, sumaron su tercera victoria seguida y se aseguraron la quinta plaza en el Este.

GARY TRENT JR. WINS IT FOR THE @RAPTORS, WHO TRAILED BY 24! pic.twitter.com/6zlHJ99jol — NBA (@NBA) April 9, 2022

Pascal Siakam (29 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias) sujetó a unos Raptors pésimos en el triple (7 de 29) mientras que en los Rockets, que pudieron haber forzado la prórroga si Alperen Sengun hubiera metido su tiro en los últimos segundos, sobresalió Kevin Porter Jr. (35 puntos y 10 rebotes). El español Usman Garuba aportó 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en 15 minutos para los de Houston.

Chicago Bulls, 117 - Charlotte Hornets, 133

Cuatro derrotas acumulan unos Chicago Bulls que van a encarar los "playoffs" con muchas dudas y que hoy perdieron ante los Charlotte Hornets de un LaMelo Ball (24 puntos y 9 rebotes) que dirigió a otros seis jugadores por encima de los 10 puntos.

Zach LaVine (23 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de unos Bulls que sufrieron el 60,7 % en tiros de campo de los Hornets.

Los Ángeles Lakers, 120 - Oklahoma City Thunder, 101

Con una victoria intrascendente en su último partido en casa esta temporada, Los Angeles Lakers vencieron a los Oklahoma City Thunder con Stanley Johnson (21 puntos y 8 rebotes) al frente de ocho jugadores con al menos 10 puntos.

Jaylen Hoard fue el mejor de unos Thunder con una rotación limitadísima de solo seis jugadores, ninguno de ellos habituales en su rotación a lo largo del curso. En los Lakers no jugaron ninguna de sus estrellas: LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook y Carmelo Anthony.

Washington Wizards, 92 - New York Knicks, 114

Los 35 puntos de Obi Toppin fueron la clave para que los New York Knicks vencieran a los Washington Wizards en un partido entre dos equipos del Este que verán las eliminatorias por el anillo desde sus casas.

Rui Hachimura (21 puntos) lideró a unos Wizards en los que el brasileño Raul Neto sumó 14 puntos, un rebote y una asistencia en 20 minutos.