Los Kings vuelven a los playoffs 17 años después; Dallas sigue en caída libre; Durant regresa con una victoria

Su ausencia de los 'playoffs' desde 2006 representa un récord absoluto en la NBA y en el deporte profesional estadounidense, pero los Kings zanjaron esa racha negativa con su contundente victoria en el campo de los Blazers. Con De'Aaron Fox como estrella más brillante y Domantas Sabonis como ya habitual fuente de triples dobles, los Kings se consagraron como la gran sorpresa de la temporada.

El equipo californiano cuenta también con el español Jordi Fernández como asistente de Mike Brown en el banquillo. Keegan Murray logró además el récord de triples para un novato en la NBA, al superar los 187 de Donovan Mitchell en el curso 2017-18.

Kevin Durant regresó con 16 puntos después de tres semanas de baja por una lesión de tobillo y disputó su primer partido ante su nuevo público en el Footprint Center de Phoenix, en el triunfo de los Suns contra los Minnesota Timberwolves (107-100).

Fichado en febrero en el último día del mercado de fichajes de la NBA, Durant se lesionó en el tobillo izquierdo el 8 de marzo durante el calentamiento previo al que debía ser su estreno en casa como jugador de los Suns, y se perdió el duelo contra los Oklahoma City Thunder. Ante los Timberwolves, Durant anotó 16 puntos, con cinco de 18 en tiros, a los que sumó 8 rebotes y 4 asistencias.

Con un Anthony Davis de 38 puntos y 10 rebotes y un LeBron James de 25 puntos, Los Ángeles Lakers triunfaron por 121-110 en su visita a los Chicago Bulls y, con un balance de 38-38, alcanzaron a los New Orleans Pelicans en la octava posición del Oeste, en plenos puestos de 'play-in'.

En un United Center completamente lleno pese al precio disparado de las entradas para ver a LeBron James, los Lakers disputaron un partido sólido y alimentaron sus ambiciones de postemporada con un 'King James' que demostró buen nivel de forma en su segundo partido desde su regreso por una lesión de pie.

Embiid selló con un taponazo a Luka Doncic la victoria de los Sixers en casa contra unos Mavericks en caída, que perdieron su octavo partido en los últimos once y que ven alejarse cada vez más sus opciones de llegar a la postemporada. Tras perderse el partido de Denver por molestias físicas, Embiid regresó con 25 puntos y 9 rebotes. También reapareció James Harden, que aportó un doble doble de 15 puntos y 12 asistencia para los Sixers, terceros en el Este.

Jure Holiday firmó la mejor actuación anotadora de su carrera con 51 puntos y Giannis selló un demoledor triple doble de 38 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias en el triunfo de los Bucks en el campo de los Pacers. Los Bucks dieron espectáculo y llevaban ya 119 puntos tras tres cuartos, su récord este año. También hubo tiempo para un tremendo mate con una mano de Grayson Allen que dejó boquiabierto al público.

Russell Westbrook firmó la mejor actuación de su temporada, con 36 puntos, trece de 18 en tiros y cinco de cinco en triples, en la vibrante victoria de los Clippers en el campo de los Grizzlies, segundos en el Oeste. Los Clippers, todavía sin Paul George por su lesión de rodilla, tampoco pudieron contar con Kawhi Leonard, pero la gran actuación de Westbrook, que también dio 10 asistencias, les permitió cortar una racha de siete victoria de los Grizzlies y colocarse quintos.

Los Knicks impusieron su ley en el Madison Square Garden contra los Heat, que llevan tres derrotas seguidas y son séptimos en el Este, pero los neoyorquinos perdieron por un esguince de tobillo a Julius Randle, uno de sus grandes líderes en esta temporada. El mejor anotador para los Knicks fue Immanuel Quickley, con 24 puntos saliendo del banquillo.

Con un Cameron Johnson de 31 puntos y un Mikal Bridges de 27, los Nets tumbaron a los Rockets para colocarse sextos en el Este, por delante de los Heat. En los Rockets, el español Usman Garuba aportó 4 puntos, 2 rebotes y 1 robo en catorce minutos.

Un triple de Corey Joseph con catorce segundos para el final puso a los Pistons por delante 106-105 en Oklahoma City, pero una canasta sobre la bocina de Jalen Williams (27 puntos) rescató a los Thunder y les dio una victoria trascendental en su pelea por la postemporada. Los Thunder, que habían desperdiciado una gran oportunidad el martes al caer en casa ante los modestos Charlotte Hornets, se salvaron en el último suspiro en un nuevo partido en el que echaron de menos a Shai Gilgeous Alexander.

