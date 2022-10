Los Lakers siguen tocando fondo; Curry sigue liderando las victorias de los Warriors

Damian Lillard (41 puntos) y Jerami Grant (16 puntos, incluida una canasta clave a falta de 3 segundos) protagonizaron la estupenda remontada de los Portland Trail Blazers ante unos Lakers que ganaban de 7 puntos a falta de dos minutos y que todavía no conocen la victoria este curso tras tres partidos disputados.

