Los Lakers se estrenan a domicilio en la vuelta de LeBron; Boston y Phoenix siguen liderando sus Conferencias

San Antonio Spurs, 94 - Los Ángeles Lakers, 105

Después de perderse cinco partidos por lesión, LeBron volvió a las canchas y los Lakers se anotaron su primera victoria del curso fuera de casa al vencer a unos pobres San Antonio Spurs que llevan siete derrotas seguidas. LeBron (21 puntos y 8 rebotes, pero 9 pérdidas de balón) y Anthony Davis (25 puntos y 15 rebotes) se pusieron al frente de los californianos, que llevan cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, en tanto que Tre Jones (19 puntos) destacó en San Antonio.

Milwaukee Bucks, 117 - Cleveland Cavaliers, 102

En un afilado duelo entre dos grandes aspirantes en el Este, los Milwaukee Bucks remontaron un partido que perdían de 16 puntos en el segundo cuarto para doblegar a los Cleveland Cavaliers con un nuevo recital de Giannis Antetokounmpo (38 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias). Donovan Mitchell (29 puntos) marcó el ritmo de unos Cavaliers que sufrieron el 50,6 % en tiros de campo de Milwaukee. Ibaka no jugó.

Golden State Warriors, 129 - Utah Jazz, 118

Con cuatro triunfos en sus últimos cinco duelos, los Golden State Warriors parecen haber enderezado el rumbo tras un inicio torpe de temporada y este viernes derribaron a unos Jazz a la baja y que acumulan tres derrotas seguidas tras un fantástico comienzo de temporada. Stephen Curry (33 puntos) abrió el camino para Golden State y Jordan Clarkson (21 puntos y 10 asistencias) hizo lo propio en Utah.

Boston Celtics, 122 - Sacramento Kings, 104

Con 30 puntos y 8 rebotes de Jayson Tatum y 25 tantos de Jaylen Brown, los Boston Celtics, el equipo más en forma de la NBA, venció a los Sacramento Kings. De'Aaron Fox (20 puntos) destacó en los visitantes mientras que el dominicano Al Horford consiguió 13 puntos, 4 rebote y 5 asistencias en Boston.

Phoenix Suns, 108 - Detroit Pistons, 102

Más de lo previsto tuvieron que trabajar los Phoenix Suns, primeros en el Oeste, para imponerse en casa a unos Detroit Pistons que están instalados en la última plaza del Este. Deandre Ayton (28 puntos y 12 rebotes) y Bojan Bogdanovic (19 puntos) fueron los más destacados de Suns y Pistons, respectivamente.

Memphis Grizzlies, 132 - New Orleans Pelicans, 111

Con un dominio aplastante (llegaron a ganar de 36 puntos), los Memphis Grizzlies se deshicieron de unos New Orleans Pelicans sin CJ McCollum y que además perdieron por lesión en el pie y durante el partido a Brandon Ingram. Ja Morant (23 puntos y 11 asistencias) encabezó a unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama fue baja por una enfermedad no relacionada con el coronavirus.

Trey Murphy (21 puntos) lideró a unos Pelicans en los que el español Willy Hernangómez aportó 6 puntos, 5 rebotes y un robo en 12 minutos.

Los Ángeles Clippers, 104 - Denver Nuggets, 114

Sin los lesionados Kawhi Leonard y Paul George, los Clippers hincaron la rodilla ante unos Denver Nuggets con un trío muy sólido: Nikola Jokic (19 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias), Jamal Murray (21 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) y Aaron Gordon (29 puntos y 7 rebotes). John Wall (23 puntos) realizó su mejor partido desde que llegó a los Clippers.

Orlando Magic, 99 - Philadelphia 76'ers, 107

Paolo Banchero, número uno del último draft, regresó con los Orlando Magic tras siete partidos fuera por lesión, pero no pudo impedir la derrota de su equipo ante los Philadelphia 76ers. Todavía sin los lesionados Joel Embiid, James Harden y Tyrese Maxey, los Sixers contaron como referente con Shake Milton (24 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias) mientras que Banchero aportó 19 puntos en Orlando.

Indiana Pacers, 128 - Brooklyn Nets, 117

Con un incontestable 40-23 en el cuarto periodo, los Indiana Pacers extendieron su gran momento (seis victorias en siete partidos) al derrotar a los Brooklyn Nets de Kevin Durant (36 puntos, incluyendo 20 de los 23 tantos de su equipo en el último cuarto, además de 9 rebotes y 8 asistencias).



Buddy Hield (26 puntos) fue el máximo anotador de unos Pacers con cuatro jugadores por encima de los 20 puntos y que se aprovecharon de las 19 pérdidas de balón de los Nets (10 de Indiana). Tyrese Haliburton fue el mejor de Indiana con 21 puntos, 6 rebotes y 15 asistencias.

New York Knicks, 129 - Portland Trail Blazers, 132

Tras cuatro derrotas consecutivas que habían empañado su buen arranque de temporada, los Portland Trail Blazers asaltaron el Madison Square Garden y vencieron a los New York Knicks en la prórroga. Jerami Grant (44 puntos) y Anfernee Simons (38 puntos) encabezaron a estos Blazers sin el lesionado Damian Lillard en tanto que Jalen Brunson fue el líder de los neoyorquinos (32 puntos).

Charlotte Hornets, 110 - Minnesota Timberwolves, 108

Los Minnesota Timberwolves rompieron su racha de cinco victorias seguidas ante unos Charlotte Hornets que son uno de los equipos con peores registros de la liga. Kelly Oubre Jr. (28 puntos y 6 rebotes) encabezó esta sorprendente victoria de Charlotte y Rudy Gobert (17 puntos y 17 rebotes) fue el mejor de Minnesota. Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias con los Wolves.

Oklahoma City Thunder, 123 - Chicago Bulls, 119

También se fueron al tiempo extra los Oklahoma City Thunder para vencer a los Chicago Bulls de la mano de un Shai Gilgeous-Alexander que fue clave en los tiros libres en el desenlace y que se quedó cerca del triple-doble (30 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias). DeMar DeRozan (30 puntos y 6 asistencias) fue el mejor de unos Bulls que no terminan de arrancar este año.

Houston Rockets, 128 - Atlanta Hawks, 122

Pese a las enormes actuaciones de Trae Young (44 puntos) y Dejounte Murray (39 puntos), los Atlanta Hawks cayeron inesperadamente ante el peor equipo del Oeste, los Houston Rockets. Un gran parcial de 18-34 en el último periodo impulsó a unos Rockets encabezados por Jalen Green (30 puntos) y en los que el español Usman Garuba destacó con 9 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un robo y 2 tapones en 19 minutos.

Miami Heat, 110 - Washington Wizards, 107

Gracias a los 38 puntos y 12 rebotes de un fantástico Bam Adebayo, los Miami Heat sumaron su segunda victoria consecutiva en tres días ante unos Washington Wizards que no han tenido un paso feliz por Florida. Bradley Beal y Kyle Kuzma sumaron 28 puntos por cabeza en unos Wizards que no pudieron derrotar en ninguno de los dos partidos a unos Heat mermados sin Jimmy Butler.