Los Lakers eligen a Darvin Ham como nuevo entrenador

Los Ángeles Lakers cerraron un acuerdo con Darvin Ham, excolaborador de Mike Budenholzer en los Milwaukee Bucks, como nuevo entrenador para las próximas cuatro temporadas, según adelantó la cadena estadounidense ESPN.

Los Lakers, que despidieron a Frank Vogel el pasado 11 de abril, tras no clasificarse para los 'playoffs', ofrecieron el puesto a Ham tras entrevistarle este jueves, asegura Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA.

Ham, de 48 años, fue segundo entrenador de los Bucks en las últimas cuatro temporadas y fue campeón de la NBA el año pasado. Exjugador de baloncesto, campeón de la NBA con los Detroit Pistons en 2004, Ham ya trabajó en los Lakers, como asistente, de 2011 a 2013.

Tendrá el reto de relanzar a los Lakers tras la temporada negativa vivida este curso con Vogel en el banquillo, en la que el equipo angelino salió como favorito, pero terminó en la undécima posición en el Oeste (33-49), fuera de los puestos de 'play-in' y de 'playoffs'.

Pese a que los Lakers todavía no han hecho oficial la contratación, LeBron James, estrella del equipo, expresó su alegría por la inminente llegada de Ham y le felicitó con un mensaje en su cuenta de Twitter. "¡¡Felicidades y bienvenido 'Coach' DHam!! #LakeShow", escribió James.

