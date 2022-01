Los Lakers echan de menos a LeBron ante los 76ers; Klay Thompson ya es decisivo para los Warriors

Unas molestias en la rodilla impidieron a LeBron James jugar en Filadelfia, una baja que los Lakers sintieron en su derrota ante los Sixers. La mejor noticia para los angelinos fue la gran actuación de Anthony Davis, que en su segundo partido tras volver de su lesión consiguió 31 puntos (14 de 21 en tiros), 12 rebotes y 4 tapones ante nada menos que Joel Embiid.

Joel Embiid and Tobias Harris combined for 49 points as the @sixers win their 3rd straight game! ??@JoelEmbiid: 26 PTS, 9 REB, 7 AST, 2 BLK@Tobias31: 23 PTS, 5 REB, 4 AST, 2 STL pic.twitter.com/o4C4O6hGBt