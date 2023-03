Los Knicks toman Los Ángeles; derrota de Denver, a pesar del triple-doble de Jokic; victorias de Ricky y Willy

Los New York Knicks triunfaron este domingo por 112-108 en el campo de Los Ángeles Lakers y los Brooklyn Nets asaltaron Denver e infligieron la tercera derrota consecutiva a los Nuggets, en una jornada de la NBA en la que Trey Murphy firmó una monumental actuación para los New Orleans Pelicans con 41 puntos y nueve triples.

