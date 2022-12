Los Kings derrotan a los Nuggets y permiten a los Pelicans acceder a la cima del Oeste

Sacramento Kings, 127 - Denver Nuggets, 126

Los Kings vengaron la derrota sufrida en casa el martes ante los Nuggets y remontaron 19 puntos de desventaja en el tercer período ante los de Colorado, líderes del Oeste, para triunfar por 127-126, con Jordi Fernández en el banquillo. El español dirigió su tercer partido en la NBA y suma dos victorias por un solo revés.

Domantas Sabonis, que jugaba con molestias en el pulgar de una mano, selló un doble doble de 31 puntos y 10 rebotes, mientras que Malik Monk aportó 33 puntos. También para los Kings, De'Aaron Fox contribuyó con 31 puntos y 13 asistencias. Los Nuggets cayeron pese a los 40 puntos de Nikola Jokic y fueron alcanzados en la cima del Oeste por los Pelicans.

Chicago Bulls, 119 - Milwaukee Bucks, 113

DeMar DeRozan selló 42 puntos y 10 rebotes y frustró el doble doble de 45 puntos y 22 rebotes de Antetokoumpo para dirigir la victoria de los Bulls en la prórroga. Los Bucks, que no pudieron contar con Khris Middleton ni Jrue Holiday, perdieron su cuarto partido consecutivo, mientras que los Bulls se colocaron undécimos (15-22), tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos. Zach Lavine firmó otros 24 tantos y Serge Ibaka se quedó sin jugar en los Bucks.

New Orleans Pelicans, 119 - Minnesota Timberwolves, 118

Zion Williamson anotó 14 de sus 43 puntos en el cuarto período y los Pelicans, sin el español Willy Hernangómez, doblegaron a los Wolves, en los que Anthony Edwards y D'Angelo Russell metieron 27 puntos cada uno. Los Pelicans alcanzaron a los Nuggets al mando del Oeste, mientras que los Wolves sufrieron su cuarta derrota consecutiva y siguen fuera de los puestos de 'playoffs'.

Golden State Warriors, 112 - Utah Jazz, 107

Sin Stephen Curry, Klay Thompson ni Andrew Wiggins, los Warriors se sobrepusieron a 29 puntos y 16 rebotes del finlandés Lauri Markkanen, remontaron diez puntos de desventaja en el tercer cuarto y triunfaron por 111-107 empujados por 26 tantos de Jordan Poole. Los actuales campeones incrementaron su balance en casa a 15-2, el mejor de la NBA, y se colocaron décimos en el Oeste (18-18).

Miami Heat, 112 - Los Ángeles Lakers, 98

Con una defensa agresiva, los Heat desarmaron a los Lakers en el regreso de LeBron a la ciudad en la que conquistó su primer título de la NBA. James se colocó décimo en la clasificación de jugadores con más partidos en la liga estadounidense, 1.393, y anotó 27 puntos, con 9 rebotes y 6 asistencias. Para los Heat, Jimmy Butler aportó 27 puntos mientras que Bam Adebayo logró un doble doble de 23 puntos y 14 rebotes.

Atlanta Hawks, 107 - Brooklyn Nets, 108

Los Nets sellaron su décima victoria consecutiva, liderados por un Kyrie Irving, autor de 28 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias y un Kevin Durant que firmó un doble doble de 26 puntos y 16 rebotes. El equipo de Jacque Vaughn es tercero en el Este, con un balance de 23-12, mientras que los Hawks, que no pudieron contar con Trae Young, sufrieron su segunda derrota seguida pese a los 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias de Dejounte Murray.

Washington Wizards, 127 - Phoenix Suns 102

En el día en el que se supo que Devin Booker estará de baja al menos cuatro semanas por sus problemas de pubis, los Suns se estrellaron en Washington pese a los 31 puntos de DeAndre Ayton. Los Wizards triunfaron con contundencia empujados por el trío formado por Rai Hachimura (30 puntos), el letón Kristaps Porzingis (22 puntos) y Kyle Kuzma (22 puntos).

Detroit Pistons, 121 - Orlando Magic, 101

Del Palace, teatro de una tremenda pelea entre Pistons y los Indiana Pacers de Ron Artest en 2004, al Little Caesars Arena. El Pistons-Magic fue marcado por una dura pelea que acabó con la expulsión de tres jugadores Moritz Wagner, de los visitantes, y Killian Hayes y Hamadou Diallo, de los Pistons, y el técnico local Dwane Casey.

Todo ocurrió justo antes del descanso. En la lucha por un balón dividido, Wagner empujó a Hayes hacia el banquillo de los Pistons. Hayes reaccionó y golpeó a Wagner en la cabeza, al tiempo que prácticamente todo el banquillo de los Magic se vació para acercarse a la zona del incidente.

Al final la victoria cayó del lado local gracias a la gran labor desde el banquillo de Alec Burks (32 puntos) y Sadiq Bey (28 puntos y 8 rebotes). Franz Wagner fue el mejor de los Magic con 19 puntos.