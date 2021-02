Los Jazz continúan imparables; segunda derrota consecutiva de los Sixers

El alero estrella Kevin Durant tuvo, por fin, la oportunidad de volver a la Bahía de San Francisco y lo hizo con los Brooklyn Nets a los que ayudó a conseguir el triunfo frente a su exequipo de los Golden State Warriors.

La jornada sabatina de la NBA también dejó otro triunfo más de los Utah Jazz, imparables, en su juego individual y de equipo, mientras que el reverso de la moneda fueron los Philadelphia Sixers que volvieron a caer derrotados en su gira por el Oeste.

Los Nets aniquilaron a los Warriors con Durant como parte de los "Big 3" que completaron un gran trabajo ofensivo para ganar a domicilio por 117-134.

Fue el séptimo partido de 130 puntos de Brooklyn, la mejor marca de la liga en lo que va de temporada, y Durant reconoció que desde el inicio siempre tuvieron buenas sensaciones de cara a realizar un buen partido, en el que reiteró que no tenía nada que demostrar.

Durant, quien jugó para los Warriors durante tres temporadas, terminó con 20 puntos, mientras que el escolta James Harden agregó un doble-doble de 19 puntos y 16 asistencias y el base Kyrie Irving abrió el camino en anotar para Brooklyn con 23 puntos. Los cinco titulares de los Nets terminaron con números de dos dígitos.

Por los Warriors, de nuevo el líder fue el base Stephen Curry al conseguir 27 puntos, pero nunca pudo compensar el mayor poder ofensivo de los Nets.

Durante un tiempo muerto del primer cuarto, se reprodujo un vídeo tributo en el Chase Center, agradeciendo a Durant por su estancia con Golden State. Durante sus tres años con los Warriors, el equipo ganó dos campeonatos de la NBA y Durant fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales dos veces.

