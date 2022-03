Los Heat ganan Boston y amarran el liderato del Este; Phoenix se impone a los Warriors

Golden State Warriors, 103 - Phoenix Suns, 107

Chris Paul metió en los últimos cuatro minutos 8 de sus 15 puntos para desesperación de unos Golden State Warriors que desperdiciaron una actuación magnífica de Jordan Poole (38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias).

Frente a las nueve victorias seguidas de los Suns, los Warriors sumaron su cuarta derrota consecutiva, jugaron por séptimo partido seguido sin el lesionado Stephen Curry, solo han ganado uno de sus últimos ocho encuentros y cayeron a la cuarta posición del Oeste en beneficio de unos Mavericks que ahora son terceros.

Devin Booker y Mikal Bridges, con 22 puntos, fueron los máximos anotadores de unos Suns que se garantizaron acabar la temporada con la mejor marca de la NBA. DeAndre Ayton hizo 16 puntos y 16 rebotes.

Boston Celtics, 98 - Miami Heat, 106

Max Strus, con un sensacional tapón sobre Jaylen Brown y una falta en ataque forzada a Jayson Tatum, fue el héroe inesperado en la recta final del partido que los Miami Heat se llevaron en Boston ante los Celtics para reforzar su liderazgo en el Este. Kyle Lowry (23 puntos y 8 asistencias) y Jimmy Butler (24 puntos) fueron los mejores de los Heat que lograron un triunfo vital.

Kyle Lowry and Jimmy Butler led the @MiamiHEAT to the win in a back and forth matchup between two of the best teams in the East! #HEATCulture@Klow7: 23 PTS, 8 AST, 6 3PM@JimmyButler: 24 PTS pic.twitter.com/OgkJkYhvEI — NBA (@NBA) March 31, 2022

Jaylen Brown destacó en los locales (28 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) junto a Jayson Tatum (23 puntos). Boston dice adiós con la derrota a sus opciones de acabar la temporada en lo más alto de la Conferencia Este tras una gran remontada en el tramo final.

Cleveland Cavaliers, 112 - Dallas Mavericks, 120

Con el enésimo recital de Luka Doncic (35 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias), los Dallas Mavericks sumaron su tercera victoria seguida al derrotar a unos Cleveland Cavaliers en problemas y que parecen condenados al play-in tras su cuarta derrota en cinco partidos. Los Mavericks ascienden a la tercera plaza del Oeste y tienen más cerca la postemporada. Finney Smith hizo 28 puntos.

Luka had the magic on display in the @dallasmavs win, dropping 23 points in the second-half to erase their halftime deficit! #MFFL@luka7doncic: 35 PTS, 9 REB, 13 AST, 2 BLK pic.twitter.com/Wzns2JGk3z — NBA (@NBA) March 31, 2022

Caris LeVert (32 puntos y 6 rebotes) encabezó a unos Cavaliers que se estrellaron en el tercer cuarto (22-39) y en los que también brilló con 25 puntos y 10 asistencias Darius Garland.

San Antonio Spurs, 111 - Memphis Grizzlies, 112

Una bandeja sobre la bocina de Keldon Johnson que se salió prácticamente de dentro dejó entre lágrimas a unos San Antonio Spurs que rozaron la hazaña ante los Memphis Grizzlies, quienes aseguraron su segunda posición en el Oeste.

Tyus Jones (25 puntos y 6 asistencias) guió a unos Grizzlies arrolladores que llevan seis triunfos seguidos mientras que en los Spurs, que siguen peleando con Los Ángeles Lakers por la última plaza del play-in, brilló Dejounte Murray (33 puntos y 13 rebotes).

Indiana Pacers, 118 - Denver Nuggets, 125

Nikola Jokic se quedó a las puertas del triple-doble (37 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias) y su extraordinaria actuación fue fundamental para que los Denver Nuggets, que ganaban de 31 puntos en el segundo cuarto, se llevaran su tercera victoria seguida al tumbar a unos Indiana Pacers que llegaron a ponerse por delante en el último parcial.

Nikola Jokic dropped 18 points in the second half, taking control of the game and leading the @nuggets to their 3rd straight win! #MileHighBasketball



?? 37 PTS, 13 REB, 9 AST, 2 STL pic.twitter.com/XtP5JL8yWY — NBA (@NBA) March 31, 2022

Buddy Hield (20 puntos) fue uno de los siete jugadores de los Pacers por encima de los 10 puntos, mientras que los Nuggets son ahora quintos en el Oeste tras pasar a los Jazz.

Toronto Raptors, 125 - Minnesota Timberwolves, 102

Impulsados por una gran segunda mitad (63-42), los Toronto Raptors sumaron su cuarto triunfo seguido gracias al triple-doble de Pascal Siakam (12 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias), a los 29 puntos de Gary Trent Jr y a los 22 de O.J. Anunoby. Los Raptors son sextos en el Este y no desaprovecharon la derrota de Cleveland para consolidar su plaza de playoff.

Pascal Siakam led the @Raptors to their 4th straight win while logging his 2nd career triple-double! #WeTheNorth@pskills43: 12 PTS, 10 REB, 13 AST pic.twitter.com/XJUwdrhd7G — NBA (@NBA) March 31, 2022

Por los Timberwolves, que perdieron gran parte de sus opciones de acabar entre los seis primeros del Oeste y tendrán que conformarse con el play-in, el mejor fue Anthony Edwards con 24 puntos y 8 rebotes. Karl-Anthony Towns logró 16 puntos y 10 rebotes.

Portland Trail Blazers, 107 - New Orleans Pelicans, 117

En su regreso a Portland, CJ McCollum no tuvo piedad de su exequipo y, con 25 puntos, llevó a los New Orleans Pelicans a una victoria muy importante que consolida su novena posición en el Oeste. Brandon Ingram y Jonas Valanciunas hicieron 19 tantos cada uno para unos Pelicans en los queno jugó ni un minuto Willy Hernangómez.

CJ McCollum receives a standing ovation in his return to Portland ?? pic.twitter.com/qktwQ5Rl7J — NBA (@NBA) March 31, 2022

Drew Eubanks (21 puntos y 9 rebotes) fue el mejor de unos Blazers en descomposición y que han perdido sus últimos cinco encuentros.

Oklahoma City Thunder, 118 - Atlanta Hawks, 136

Con 41 puntos y 8 asistencias, Trae Young encabezó de forma magistral a los Atlanta Hawks en su paseo ante unos Oklahoma City Thunder ruinosos que ya perdían de 33 puntos en el segundo cuarto. Bogdan Bogdanovic y Kevin Huerter hicieron 20 tantos cada uno.

?? 41 PTS, 8 AST, 2 STL, 4 3PM ??@TheTraeYoung erupted for 41 points in just 3 quarters of play to propel the @ATLHawks to their 3rd straight win! #TrueToAtlantapic.twitter.com/5JrHr3KgPb — NBA (@NBA) March 31, 2022

Lindy Waters III (25 puntos) fue de lo poco salvable de los Thunder en tanto que los Hawks, tras tres victorias seguidas, tienen prácticamente confirmado el play-in en el Este.

New York Knicks, 114 - Charlotte Hornets, 125

Después de cuatro victorias seguidas y todavía con el sueño lejanísimo de alcanzar el play-in, los New York Knicks volvieron a la realidad y cayeron ante los Charlotte Hornets de un gran Miles Bridges (31 puntos y 6 rebotes). Evan Fournier (30 puntos) sobresalió en los neoyorquinos.

Houston Rockets, 118 - Sacramento Kings, 121

El español Usman Garuba jugó su primer partido como titular en los Houston Rockets y sumó 8 puntos y 7 rebotes en 26 minutos en la derrota de su equipo ante los Sacramento Kings pese a los 32 puntos de Jalen Green y los 30 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias de Kevin Porter Junior. Davion Mitchell, Damian Jones y Trey Lyles, todos ellos con 24 puntos, fueron los referentes de los Kings.

Washington Wizards, 127 - Orlando Magic, 110

En un encuentro sin casi nada en juego, Kristaps Porzingis (35 puntos y 8 rebotes) se impuso a Franz Wagner (28 puntos) para que los Washington Wizards se anotaran la victoria.

Kristaps Porzingis led the @WashWizards to the win while setting his season-high as a member of the Wizards with 35 points! #DCAboveAll@kporzee: 35 PTS, 8 REB, 2 BLK pic.twitter.com/MCVQ2vxtDz — NBA (@NBA) March 31, 2022