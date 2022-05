Los Heat aplastan a unos Sixers sin Embiid; Chris Paul y Booker vuelven a frustrar a Doncic

CONFERENCIA OESTE

Phoenix Suns, 129 - Dallas Mavericks, 109 (2-0)

Las actuaciones estelares de Devin Booker, con 30 puntos, y Chris Paul, con 28 tantos 20 de ellos en la segunda mitad, y 8 asistencias le dieron un contundente triunfo por 129-109 a los Phoenix Suns frente a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic, para tomar ventaja 2-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Devin Booker was the @Suns leading scorer in Game 2 dropping 21 of his 30 points in the second half! #RallyTheValley@DevinBook: 30 PTS, 5 3PM



?? Game 3: Friday 7pm/et on ESPN pic.twitter.com/U0HzO0UJJj — NBA (@NBA) May 5, 2022

Pese a llegar al último período con solo seis puntos de desventaja, los Mavs se vinieron abajo ante unos Suns que mostraron su hambre de gloria, liderados por un magnífico Chris Paul, en busca de un anillo que coronaría una ya histórica carrera. Los Suns se confirmaron como bestia negra de los Mavs, contra los que llevan diez victorias consecutivas y no pierden desde el 29 de noviembre de 2019, y llegarán el próximo viernes a Dallas con una valiosa ventaja que les acerca a la Final del Oeste.

Chris Paul had 8 points at halftime before dominating the second half, scoring 20 points (9/10 FGM) to lead the @Suns to the Game 2 win to take a 2-0 series lead! #ValleyProud@CP3: 28 PTS, 6 REB, 8 AST



?? Game 3: Friday, 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/RFbdoGo9LB — NBA (@NBA) May 5, 2022

El equipo de Mounty Williams frustró la noche de Doncic, quien firmó 35 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, pero acabó los últimos minutos sentado en el banquillo, viendo a su equipo ya sin opciones de salir de Phoenix con una victoria. Se quedó sin gran apoyo de sus compañeros, pues el segundo mejor anotador fue Reggie Bullock, con 16 puntos.

CONFERENCIA ESTE

Miami Heat, 119 - Philadelphia 76'ers, 103 (2-0)

Los Miami Heat, con un gran trabajo de equipo liderado por Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro y Victor Oladipo, arrollaron 119-103 a los Philadelphia 76ers, sin el camerunés Joel Embiid, y tomaron una autoritaria ventaja 2-0 en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Un doble-doble de Butler, con 22 puntos y 12 asistencias, además de 6 rebotes, lanzó a unos Heat en los que Bam Adebayo contribuyó con 23 puntos y 9 rebotes, Oladipo aportó 19 puntos y Herro, sexto hombre del año, selló 18, con 7 rebotes.

Jimmy Butler dished out a dozen dimes and added 22 points to power the @MiamiHEAT to the Game 2 victory, taking a 2-0 series lead! #HEATCulture@JimmyButler: 22 PTS, 6 REB, 12 AST, 2 STL



?? Game 3: Friday 7pm/et on ESPN pic.twitter.com/gCJMrH15IM — NBA (@NBA) May 5, 2022

Los Heat impusieron su superioridad a nivel de organización, poderío ofensivo y solidez defensiva, frente a unos 76ers a los que no les bastaron los 34 puntos de un excelente Tyrese Maxey, el auténtico líder del equipo de Doc Rivers en la noche de Miami. James Harden, que no había pasado de los 16 puntos en el primer partido, anotó 20 y repartió 9 asistencias, pero no consiguió ser realmente protagonista ante la agresiva defensa de Miami.

Ya son diez las derrotas de los 76ers en los 16 partidos disputados este año sin Embiid, quien sigue de baja por una fractura de órbita y una leve conmoción. Los doctores estudian su evolución a diario en el intento de recuperarle lo antes posible, para prolongar la historia de una serie que hasta este momento está siendo dominada por los Heat.