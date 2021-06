Los Hawks sorprenden a los Bucks con un estelar Young en el primer partido de las Final del Este

Atlanta Hawks arrebató el 'factor cancha' a Milwaukee Bucks en la Final de la Conferencia Este de la NBA tras imponerse este miércoles en el primer partido de la serie por 113-116 liderados por un estelar Trae Young. El base visitante se mostró imparable para la defensa local y acabó el partido con 48 puntos -su récord en 'Playoffs'-, 11 asistencias y 7 rebotes para dar el primer triunfo a unos Hawks que apretaron en el tramo final para recuperar la desventaja que tenían en el marcador. Giannis Antetokounmpo fue el mejor de Milwaukee rozando el 'triple-doble' (34 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes).

