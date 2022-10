Los Clippers se llevan el derbi angelino en el regreso de Leonard; los Bucks se estrenan con victoria

Philadelphia 76ers, 88 - Milwaukee Bucks, 90

Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo se impusieron este jueves a los 76ers (88-90), a pesar de que los de Filadelfia, liderados por James Harden, plantaron cara todo el partido y tuvieron opciones de victoria hasta los últimos segundos. Filadelfia estrenó su 76 temporada en la NBA el pasado martes con derrota ante los Celtics de Boston (117-126), y con la de hoy, esta vez en casa, parece que el número de la franquicia no les está dando suerte.

?? Wes Matthews comes up BIG with the game-winning triple for the @Bucks! #KiaTipOff22pic.twitter.com/KK49SqU5Qn — NBA (@NBA) October 21, 2022

Milwaukee, que ha perdido sus cinco partidos de pretemporada, jugó su primer partido sin el alero y All-Star Khris Middleton, quien se recupera de una cirugía en la muñeca izquierda. Tampoco contó con Joe Ingles ni Pat Connaughton. Por otro lado, a los Sixers les faltaron Michael Foster Jr. y Julian Champagnie.

James Harden is CLUTCH!



?? He's up to 31 PTS on TNT pic.twitter.com/SVvewsHsvH — NBA (@NBA) October 21, 2022

Cuatro jugadores de los Bucks hicieron más de 10 puntos: Antetokounmpo llegó a los 21 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias, 3 tapones y un robo; Brooks Lopez marcó 17 puntos, 4 rebotes, una asistencia y puso dos tapones; Grayson Allen sumó 12 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias; y Bobby Portis logró 11 puntos y 10 rebotes. La mayoría de los puntos de los Sixers fueron anotados por tres jugadores: Harden con 31 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y un tapón; Joel Embiid con 15 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y un tapón; y Tyrese Maxey con 15 puntos y 2 rebotes.

Los Ángeles Lakers, 97 - Los Ángeles Clipers, 103

Los Clippers se estrenaron en la nueva temporada de la NBA con una victoria en el derbi de Los Ángeles contra los Lakers (103-97), con una magnífica actuación en equipo en el regreso, con catorce puntos 16 meses después de su lesión de cruzado, de Kawhi Leonard. Los Clippers encadenaron su octava victoria consecutiva en los derbis angelinos y lo hicieron con seis jugadores por encima de los diez puntos, con quince de Paul George y John Wall, catorce de Leonard, Marcus Morris y un monumental Ivica Zubac, quien también capturó 17 rebotes y selló cinco taponazos, y once de Luke Kennard.

?? John Wall flashed his trademark speed and pace in his @LAClippers debut!



15 PTS | 4 REB | 3 AST pic.twitter.com/mvUFYrGly5 — NBA (@NBA) October 21, 2022

Kawhi Leonard, que no jugaba desde junio de 2021, cuando se rompió el cruzado en los 'playoffs' ante los Utah Jazz, regresó de forma muy positiva, saliendo del banquillo y disputando 21 minutos, añadiendo siete rebotes, dos asistencias y un robo a sus catorce puntos. Los Lakers sufrieron su segunda derrota en dos partidos, tras la de San Francisco contra los Golden State Warriors, pese al doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes de un LeBron James que fue el que más minutos estuvo en la pista (36.40).

Bron gets the DENIAL ?



Reaves finds Lonnie Walker for the alley-oop THROWDOWN!



The @Lakers take the lead in Q4 on TNT pic.twitter.com/kDgy9lkae8 — NBA (@NBA) October 21, 2022

Lonnie Walker IV anotó 26 puntos, mientras que Anthony Davis aportó 25 puntos y ocho rebotes en una noche muy negativa para Russell Westbrook, que solo anotó dos puntos en 27 minutos, con cero de once en tiros de campo.