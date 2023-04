Los Clippers ganan el derbi a los Lakers; Irving mantiene con vida a los Mavs

Los Ángeles Clippers ganaron este miércoles un derbi de alto voltaje contra los Lakers y aceleraron hacia la quinta posición en el Oeste, en una jornada en la que Kyrie Irving mantuvo a los Dallas Mavericks con vida con una monumental actuación en la victoria contra los Sacramento Kings y en la que los Milwaukee Bucks y los Denver Nuggets sellaron el liderato matemático respectivamente en el Este y Oeste.

Los Ángeles Clippers sellaron su undécima victoria consecutiva contra los Lakers y, con 27 puntos de Norman Powell y 25 de Kawhi Leonard, reclamaron su quinta posición en el Oeste, que da acceso directo a los 'playoffs', para dejar a sus rivales en la séptima plaza, que les obligaría a jugar el 'play-in' contra los New Orleans Pelicans.

Tumbaron a unos Lakers en los que LeBron James anotó treinta de sus 33 puntos en la segunda mitad y en la que Anthony Davis aportó un doble doble de 17 puntos y once rebotes en su primer 'back to back' (partidos en días consecutivos) desde noviembre.

Paul George fue la, ya conocida, baja ilustre de los Clippers, pero el equipo de Tyronn Lue impuso su ley y ya están a un paso del acceso directo a los 'playoffs'. De ser quintos, sin embargo, se medirían con los Phoenix Suns de Kevin Durant, la gran incógnita de cara a esta postemporada.

Los Bucks, sin Giannis, remontaron a los Bulls y blindaron su primera posición en el Este con mejor balance de la NBA (58-22), lo que les dará ventaja de campo en sus series de 'playoffs'.

Con un Giannis en plena pelea por su tercer MVP, unos mecanismos ofensivos excelentes tanto dentro de la pintura como desde el perímetro, y una defensa rocosa, los Bucks se aseguraron acabar la temporada regular por delante de los Boston Celtics, los únicos que podían alcanzarles.

Bobby Portis dominó con 27 puntos y trece rebotes (su doble doble número 38 del año), Brook López contribuyó con 26 puntos y Jrue Holiday aportó veinte puntos, ocho rebotes y quince asistencias. Además, la defensa de los Bucks apenas concedió ocho puntos a DeMar DeRozan.

Khris Middleton se retiró del partido por molestias en la rodilla derecha, un problema con el que convive desde hace meses.

Kyrie Irving anotó 19 de sus 31 puntos en un extraordinario cuarto período y le dio a los Mavericks un trascendental triunfo en casa contra los Kings para mantener a su equipo con vida en la lucha por una plaza en el 'play-in' del Oeste.

Dallas sigue estando detrás de los Thunder, que ganaron los choques directos disputados en la temporada regular, por lo que necesitan sumar un triunfo más que los Thunder en los dos partidos que les quedan.

Irving acabó con 31 puntos, seis triples y ocho asistencias, mientras que el esloveno Luka Doncic aportó 29 para resistir a los 28 de De'Aaron Fox.

Los Mavericks recibirán a los Bulls el viernes y a los San Antonio Spurs el domingo. Los Thunder jugarán en el campo de los Jazz y se medirán a continuación con los Memphis Grizzlies, segundos.

Con una tremenda actuación coral y Herbert Jones (35), CJ McCollum (31) y Trey Murphy (30) por encima de los treinta puntos, los Pelicans lograron un gran triunfo en la prórroga contra los Grizzlies, para colocarse octavos, por delante de los Minnesota Timberwolves.

En los Grizzlies, segundos en el Oeste, Jaren Jackson firmó cuarenta puntos, con nueve rebotes, tres asistencias y cuatro taponazos. Ja Morant estuvo ausente y el español Santi Aldama, titular, tuvo que abandonar el partido por una lesión de codo cuando llevaba dos puntos en seis minutos.

La derrota de los Grizzlies le dio a los Denver Nuggets la primera posición matemática en el Oeste.

Con un quinteto sin Jayson Tatum, Marcus Smart ni Al Horford, los Celtics triunfaron en el Garden ante los Raptors con un doble doble de 25 puntos y once rebotes de Jaylen Brown y 29 puntos de Malcolm Brogdon saliendo del banquillo.

Los Raptors bajaron a la novena plaza pese a los 28 puntos de Pascal Siakam, por lo que se medirían con los Bulls en la primera ronda del 'play-in'.

Sin Jalen Brunson, los Knicks triunfaron en Indiana impulsados por el trío formado por Immanuel Quickley (39 puntos), Quentin Grimes (36) y Obi Toppin (32).

