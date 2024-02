Los Clippers celebran con una derrota el liderato del Oeste; Detroit sorprende a Sacramento

Los Ángeles Clippers, 106 - New Orleans Pelicans, 117

Los Clippers regresaron a la Crypto.Com arena de Los Ángeles tras sumar seis victorias por una sola derrota en su gira de siete partidos fuera de casa, pero pagaron el importante desgaste de energías y no consiguieron aguantar el ritmo de unos Pelicans que no estuvieron abajo en el marcador. El equipo de New Orleans lleva cuatro victorias consecutivas y fue liderado en Los Ángeles por 25 puntos de CJ McCollum y un doble doble de 21 puntos y 10 asistencias de Zion Williamson.

Los Clippers, que habían recibido 144 puntos el martes en su victoria en el campo de los Atlanta Hawks, pagaron la noche deslucida de Paul George (7 puntos) y de Kawhi Leonard, que no pasó de los 15. James Harden fue el líder anotador con 19 puntos, pero sólo tres en la segunda mitad, mientras que Norman Powell aportó 18 saliendo del banquillo.

Sacramento Kings, 120 - Detroit Pistons, 133

Jaden Ivey firmó la mejor actuación de su carrera y lideró con 37 puntos la sorprendente victoria de los Pelicans, colistas del Este, en el campo de los Sacramento Kings. Su gran noche estropeó los 30 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias de Domantas Sabonis. De'Aaron Fox no pasó de los 12 puntos, con un modesto cinco de catorce en tiros de campo.

Boston Celtics, 125 - Atlanta Hawks, 117

Los Celtics impusieron la ley del TD Garden ante los Atlanta Hawks con una gran actuación grupal y Kristaps Porzingis liderando con 31 puntos a seis jugadores con dobles dígitos. Jayson Tatum aportó 20 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, mientras que Al Horford firmó una actuación muy sólida con 14 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. En los Hawks, el líder anotador fue Saddiq Bey con 25 puntos, mientras que Jalen Johnson aportó un doble doble de 19 puntos y 15 rebotes.

Washington Wizards, 106 - Cleveland Cavaliers, 114

Con 40 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias de Donovan Mitchell, los Cavaliers prolongaron su vuelo con su séptima victoria consecutiva. Evan Mobley contribuyó con 22 puntos y 8 rebotes en el triunfo de los Cavaliers en el campo de unos Wizards que llevan cuatro derrotas seguidas pese a los 28 puntos de Kyle Kuzma.

Charlotte Hornets, 117, - Toronto Raptors, 123

Los Raptors zanjaron una racha de tres derrotas consecutivas al imponerse en el campo de los Hornets con un contundente parcial final de 10-2. RJ Barrett lideró a los canadienses con 23 puntos, apoyado por Immanuel Quickley y Scottie Barnes, ambos con 18 puntos. Miles Bridges anotó 45 puntos sin premio para Charlotte.

Philadelphia 76'ers, 104 - Golden State Warriors, 127

Los 76ers perdieron contra los Warriors el quinto partido de los seis disputados sin su líder, Joel Embiid, quien estará de baja varias semanas por una lesión de menisco. Fueron superados en casa por unos Warriors liderados por 21 puntos y 10 rebotes de Andrew Wiggins. Steph Curry no pasó de los 9 puntos, mientras que Klay Thompson aportó 18. Tyrese Maxey firmó 12 puntos para los Sixers en un flojo partido.

Miami Heat, 116 - San Antonio Spurs, 104

Los Heat sumaron su cuarta victoria en los últimos cinco partidos, impulsados por 24 puntos de Tyler Herro y por un triple doble de 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias de Jimmy Butler. Los Spurs perdieron su quinto partido consecutivo pese a los 18 puntos y 13 rebotes del francés Victor Wembanyama.