Los Bucks se imponen a los Hawks y jugarán la final contra los Suns

El partido, que en la primera mitad estuvo dominado por el nerviosismo y la imprecisión de los dos equipos, se decidió en el tercer cuarto, cuando Khris Middleton explotó y anotó 4 triples y un total de 23 puntos, lo que lanzó a los Bucks. Los de Milwaukee anotaron en el tercer periodo un total de 44 puntos por 29 de los Hawks y sólo Middleton hizo 4 puntos más que todos los que los Bucks subieron en el segundo cuarto.

The Bucks are in the NBA Finals for the first time since 1974. pic.twitter.com/v2k1hqgaDJ