Los Brooklyn Nets se hacen con Paul Millsap y apuntan a LaMarcus Aldridge

Los Brooklyn Nets se han hecho con el agente libre más apetecible que quedaba en la NBA. El conjunto neoyorquino en el que militan Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden ha reforzado su juego interior con el fichaje del veterano ala-pívot Paul Millsap de 36 años.

Millsap, objeto de deseo de deseo de franquicias como Chicago Bulls o Los Ángeles Clippers se habría decantado por el conjunto entrenado por Steve Nash, tal y como confirmó su agente a The Athletics.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic@Stadium.