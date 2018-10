Llull, sobre el debut de Doncic en la NBA: "Con los espacios que hay allí los va a marear a todos"

Sergio Llull, base del Real Madrid, no dudó en afirmar que "de momento va todo rodado" porque no han perdido partido alguno en lo que va de sesión, pero recordó que "la temporada es muy larga".

"Esta pretemporada hemos podido trabajar más tiempo todos juntos y eso se nota. Además mantenemos el bloque del año pasado, de los últimos años y eso también es un punto a nuestro favor. Los nuevos se han adaptado muy rápido a nuestra filosofía, a nuestro estilo de juego. De momento va todo rodado pero hay que seguir trabajando en esta línea porque la temporada es muy larga", dijo Sergio Llull.

Para los compromisos ante Milan y Baskonia, este miércoles y viernes, el base dijo que el equipo estaba preparado.

"El equipo está bien, físicamente todos estamos bien. Es una semana muy exigente, pero tenemos una plantilla amplia y vamos a por ello", apuntó.

El jugador está en un gran momento profesional y personal. "Feliz de haber sido padre y preparado para la batalla de mañana, con confianza e ilusión, como siempre. Yo he dormido algo mejor pero la madre tiene que darle de comer cada dos o tres horas y duerme un poco menos", indicó.

Para muchos jugadores de la Euroliga enfrentarse contra Llull es uno de los mayores retos, y al respecto el base del Real Madrid aseguró que "es un orgullo que varios jugadores digan eso".

"Eso es que me respetan y que me he ganado ese respeto a lo largo de los años. Siempre intento jugar al cien por cien y vamos a intentar hacer buen partido y ganar en Milán", apuntó.

El base no quiso mirar casi al Baskonia hasta después del partido contra el AX Milán. "Tenemos la mente puesta en Milán, Baskonia ya tendremos tiempo. Van a ser dos partidos muy duros, muy igualados, muy difíciles. A Baskonia lo conocemos bien y juega muy duro. Milán se ha reforzado muchísimo y tiene auténticos jugadorazos en toda las posiciones, han fichado a Mike James, un jugador muy a tener en cuenta. Vamos a tener que hacer un muy buen partido para ganar", comentó.

Respecto al inminente debut de Luka Doncic en la NBA, el base no dudó de su triunfo. "A Luka desearle mucha suerte, le va a ir genial, es muy inteligente y lee muy bien el juego y con los espacios que hay allí los va a marear a todos", finalizó Sergio Llull.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, habló de su exjugador el esloveno Luka Doncic, ante su inminente estreno en la NBA con los Dallas Mavericks, y no dudó en afirmar que "le irá bien, es un chico que tiene estrella".

"Con Luka tengo la sensación de que siempre le va a ir bien, es un chico que tiene estrella; pasan las cosas para que le vaya bien. Desde que salió al campo y metió un triple desde la esquina", dijo Laso.

"Tengo mucha confianza, no por esta estrella, sino porque es un gran jugador. Creo que ha caído en una franquicia que le va a venir muy bien para crecer, por historia, por entrenador, por el hecho de la confianza que han mostrado en él. Y desearle la mayor de las suertes en una competición completamente diferente a la que ha jugado. Es listo y se va a adaptar. Desearle suerte y como dice alguno de mi equipo, justicia", añadió.

Lo que si aseguró el entrenador del Real Madrid es que no trasnochará a propósito para ver jugar a Doncic.

"No voy a trasnochar. Lo que pasa es que duermo poco y seguro que voy a ver partidos, pero preferiría dormir. No es mi idea trasnochar para ver partidos", finalizó Pablo Laso.