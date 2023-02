Lillard y sus Blazers someten a Ja Morant y los Grizzlies; los Celtics pasan por encima de los Nets

La décima victoria consecutiva de los Celtics contra los Nets llegó con un auténtico vendaval: Boston ganaba 46-16 tras el primer cuarto y terminó el encuentro con un 57,6 % en tiros de campo y un 48,1 % en triples (26 de 54). Jayson Tatum (31 puntos y 9 rebotes) y Jaylen Brown (26 puntos) fueron los más destacados de Boston pese a que no jugaron en el último cuarto.

Kyrie Irving fue el máximo anotador de Brooklyn con 20 puntos mientras que el dominicano Al Horford aportó 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en los Celtics.

Damian Lillard (42 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias) dio un recital en su visita a Memphis y se impuso a Ja Morant, que también se quedó al borde del triple-doble (32 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias). El español Santi Aldama mantuvo su buena línea y destacó con 10 puntos y 2 rebotes en unos Grizzlies que dejaron escapar la victoria con un demoledor parcial de 7-22 para los Blazers en los últimos cinco minutos.

42 points 8 rebounds 10 assists 5 threes Dame drops 30+ for the 5th straight game ?? pic.twitter.com/IDvMayxgAD

Tan impactante como la paliza de Boston a Brooklyn fue el repaso que le dieron los Atlanta Hawks en Phoenix a unos Suns que llegaron a perder de 43 puntos y que, entre el segundo y el tercer periodo, amasaron un ridículo parcial de 44-76. Con un extraordinario 19 de 33 en triples (frente al penoso 4 de 28 de sus rivales), los Hawks se dejaron guiar por Trae Young (20 puntos y 12 asistencias) y Dejounte Murray (21 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) mientras que Mikal Bridges fue el más destacado de los Suns (23 puntos y 7 asistencias).

Los Minnesota Timberwolves, que perdían de 14 puntos en el comienzo del último cuarto, remontaron de forma admirable para anotarse una victoria de prestigio y en la prórroga ante los Golden State Warriors. D'Angelo Russell (29 puntos), Anthony Edwards (27 puntos y 6 rebotes) y Naz Reid (24 puntos y 13 rebotes) se pusieron al frente de los Wolves en tanto que los Warriors contaron con 29 puntos y 10 rebotes de Stephen Curry.

Timberwolves got the OT win behind a strong team performance ?? Naz Reid: 24 PTS, 13 REB, 4 AST Ant Edwards: 27 PTS, 6 REB, 5 AST D'Angelo Russell: 29 PTS, 7 Threes pic.twitter.com/F1HVQ2dJzM

Dos días después de verse sorprendidos por los Orlando Magic, uno de los peores equipos de la liga, los Philadelphia 76ers se quitaron la espina con una victoria al amparo de sus dos estrellas: Joel Embiid (28 puntos y 11 rebotes) y James Harden (26 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias). Markelle Fultz (18 puntos) fue el máximo anotador de unos Magic pésimos en el triple (6 de 38).

Con 34 puntos (15 de 20 en tiros) y 11 rebotes de un gran Domantas Sabonis, los Sacramento Kings superaron a unos San Antonio Spurs a la deriva con siete derrotas seguidas. Malaki Branham (22 puntos) fue el referente en ataque de los Spurs.

A big night for Domantas Sabonis and De'Aaron Fox in the Kings W ??



Sabonis: 34 PTS, 11 REB, 4 AST

Fox: 31 PTS, 10 AST, 3 STL pic.twitter.com/DgjNLJn84F