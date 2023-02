Lillard, protagonista al anotar 71 puntos; los Lakers firmaron su mejor remontada en 21 años

Los monumentales 71 puntos y trece triples de Damian Lillard, la remontada de 27 puntos de Los Ángeles Lakers para ganar a los Dallas Mavericks, el decimocuarto triunfo consecutivo de los Milwaukee Bucks y la victoria de los Denver Nuggets, líderes del Oeste, frente a Los Ángeles Clippers en la prórroga, marcaron el domingo de la NBA.

Lillard, el rey del concurso de triples del All-Star, firmó 71 puntos y trece tiros de tres en 39 minutos este domingo, la octava mejor actuación en la historia de la NBA.

El líder de los Blazers acabó con 22 de 38 en tiros y, con sus trece de 22 en tiros de tres puntos, se quedó a un sólo triple del récord de Klay Thompson (14). Comparte ahora la segunda plaza en esta especialidad, en un partido de la NBA, con Steph Curry y Zach LaVine.

Llevaba 41 puntos al descanso, tras firmar 16 en el primer cuarto y 25 en el segundo, y siguió con su monólogo en la reanudación con nueve puntos en el tercer período y 21 en el cuarto. Firmó su quinto partido con más de sesenta puntos y mejoró la mejor marca de su carrera, que era de 61 (ante los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors en 2020).

Los Lakers firmaron su mejor remontada en 21 años y ganaron en Dallas tras ir perdiendo por 27 puntos, al ritmo de Anthony Davis (30 puntos y 15 rebotes), LeBron James (26 puntos) y Jarred Vanderbilt (15 puntos y 17 rebotes).

Los angelinos (29-32) celebraron su tercera victoria consecutiva y presionan por una plaza en los 'play-in' del Oeste, marcados actualmente por los New Orleans Pelicans (30-31).

Los Mavericks perdieron su cuarto partido en los últimos cinco y siguen sin encontrar la mejor conexión entre Luka Doncic (26 puntos) y Kyrie Irving (21 puntos y 11 rebotes).

Sin el griego Giannis Antetokounmpo, los Bucks sellaron su decimocuarta victoria consecutiva impulsados por un gran Jrue Holiday, protagonista con 33 puntos.

Los campeones de 2021 lograron un 18-7 en los últimos minutos para tumbar a unos Suns todavía sin Kevin Durant, que llegó a la 'Valley' para formar un trío estelar junto a Devin Booker y a Chris Paul.

'KD', que arrastra molestias de rodillas, debería debutar el próximo 1 de marzo contra los Charlotte Hornets o el 3 del mismo mes en el campo de los Chicago Bulls.

El serbio Nikola Jokic firmó el triple doble número 99 de su carrera en la NBA, al guiar con 40 puntos, 17 rebotes y diez asistencias la victoria tras la prórroga de los Nuggets, líderes del Oeste, contra los Clippers.

Los angelinos se quedaron cortos en un nuevo maratón tras perder el viernes frente a los Kings tras dos tiempos extra.

Michael Porter Jr firmó 29 y Jamal Murray aportó 21 para los Nuggets ante unos Clippers (quintos, 33-30) en los que Kawhi Leonard metió 33 puntos, tras los 46 minutos disputados ante los Kings.

Trae Young dio la victoria sobre la bocina a los Hawks contra unos Nets en caída libre tras las salidas de Irving y Durant. La estrella de Atlanta acabó su partido con 34 puntos y ocho asistencias, apoyado por los 28 puntos de Dejounte Murray.

La victoria llegó en un día en el que en Estados Unidos se informó de la contratación de Quin Snyder como nuevo entrenador de los Hawks, tras el despido de Nate McMillan.

Los Warriors despertaron a tiempo y, con un 31-17 en el último período, remontaron a los Wolves empujados por los 32 puntos y seis triples de Klay Thompson y por el doble doble de doce puntos y 17 rebotes de Kevon Looney.

A la espera de recuperar a Steph Curry, de baja por lesión, los Warriors se colocaron séptimos en el Oeste (31-30), a una victoria de los Mavericks, sextos.

Los Cavaliers se reencontraron con la victoria después de tres derrotas y cortaron la racha de cuatro triunfos seguidos de los Raptors, liderados por 35 puntos de Donovan Mitchell.

El español Ricky Rubio aportó un rebote, una asistencia y un robo para los Cavaliers, mientras que su compatriota Juancho Hernangómez sumó un rebote y una asistencia en 4.42 minutos en pista.

Con un De'Aaron Fox de 33 puntos, los Kings siguieron pisando el acelerador y triunfaron en el campo de los Thunder tras la extraordinaria victoria en el campo de los Clippers (176-175), después de dos tiempos extra.

Los Kings son terceros (35-25), detrás de los Memphis Grizzlies y de los Denver Nuggets.

Los Bulls sellaron su segunda victoria consecutiva tras el parón del All-Star y dieron un golpe en la mesa al doblegar a los Wizards, con los que pelean por una plaza en los 'play-in' del Este.

DeMar DeRozan firmó 29 puntos y Zach LaVine aportó 27 para unos Bulls que son undécimos (28-33), con los Wizards décimos (28-32) y un partido menos respecto al equipo de Billy Donovan.

The updated NBA standings after a WILD day of action!



For more: https://t.co/qDvqmYCauApic.twitter.com/4vZiDcitaN