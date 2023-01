Lillard se erige como la figura de la noche en la NBA con 60 puntos; Victoria agónica de los Warriors

Con su impresionante recital frente a Utah, Lillard igualó a Luka Doncic (60 puntos contra los New York Knicks en diciembre) con la segunda mejor anotación de esta temporada en la NBA y se situó solo por debajo de los 71 puntos de Donovan Mitchell en enero a los Chicago Bulls. La estrella de Portland deslumbró con 21 de 29 en tiros de campo (incluido un tremendo 9 de 15 en triples) y sumó además 7 rebotes y 8 asistencias. Lauri Markkanen (24 puntos) fue el máximo anotador de unos Jazz muy corales en la derrota con siete jugadores por encima de los 10 puntos.

El primer y picante cara a cara en la pista entre Joel Embiid y Ben Simmons acabó con triunfo del pívot y con la sexta victoria consecutiva para unos Sixers que siguen creciendo en el Este. Simmons fue recibido en Filadelfia con abucheos en cada acción y sumó 12 puntos para unos Nets muy peleones y que estuvieron liderados por Kyrie Irving (30 puntos y 10 asistencias) y Curry (32 puntos con 7 triples como sexto hombre). El espectacular acierto en los tiros libres (35 de 36) decidió el encuentro para unos Sixers encabezados por Embiid (26 puntos y 10 rebotes con 13 de 13 en tiros libres), James Harden (23 puntos y 7 asistencias) y Tyrese Maxey (27 puntos con 6 triples saliendo desde el banquillo).

Jordan Poole, con una canasta decisiva en el último segundo, le dio el triunfo a los Golden State Warriors en un afilado enfrentamiento ante unos Memphis Grizzlies a la baja y que han perdido sus últimos cuatro encuentros. Stephen Curry destacó en Golden State con 34 puntos pero sufrió la tercera expulsión de su carrera por lanzar el protector bucal en un gesto de rabia. En los Grizzlies, Ja Morant (29 puntos y 12 asistencias) fue el máximo anotador y el español Santi Aldama destacó también con 13 puntos y un perfecto 5 de 5 en tiros además de 3 rebotes.

Anthony Davis regresó tras más de un mes lesionado, Rui Hachimura debutó y Los Angeles Lakers, con bastantes apuros, vencieron a los San Antonio Spurs encabezados por Keldon Johnson (25 puntos). Davis fue el referente en ataque de los Lakers con 21 puntos y 12 rebotes, Hachimura aportó 12 puntos y 6 rebotes, y LeBron James rozó el triple-doble con 20 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias, por lo que se encuentra a solo 158 puntos de superar a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador en la historia de la NBA.

