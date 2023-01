LeBron tumba otro récord en la NBA; Jokic, una noche más, lidera a los Nuggets con otro triple-doble

Los Ángeles Lakers, 115 - Los Ángeles Clipers, 133

LeBron volvió a deslumbrar y firmó un partidazo de 46 puntos 8 rebotes y 7 asistencias, pero Los Ángeles Lakers perdieron frente a Los Angeles Clippers, que han ganado diez partidos consecutivos frente a sus rivales angelinos. LeBron logró su récord de triples en un partido con 9 y además se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en meter 40 puntos a todas las franquicias de la liga. El mexicano Juan Toscano-Anderson consiguió 4 puntos, un rebote y una asistencia en 12 minutos con los de púrpura y oro.

46 points and a CAREER-HIGH 9 threes for @KingJames.



He's the first player age 35 or older to make 9+ threes. pic.twitter.com/T7qAK2Ra0d — NBA (@NBA) January 25, 2023

En los Clippers, espectaculares en la primera mitad con 15 triples, Paul George (27 puntos y 9 rebotes), y Kawhi Leonard (25 puntos y 9 rebotes) y Norman Powell (22 puntos) fueron los mejores.

New Orleans Pelicans, 98 - Denver Nuggets, 99



Con un triple-doble de 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, Jokic tumbó a los New Orleans Pelicans, que llevan cinco derrotas seguidas, gracias a una canasta cuando solo quedaban 16.9 segundos.

The fact that a triple-double and a game winner feels like a regular for Nikola Jokic is just wild.



25 PTS

11 REB

10 AST

11-15 FGM@nuggets GW floater pic.twitter.com/NohuJiIXBF — NBA (@NBA) January 25, 2023

El español Willy Hernangómez, que no ha tenido muchas oportunidades esta temporada, destacó en los Pelicans con 12 puntos (5 de 7 en tiros), 6 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos; y el puertorriqueño José Alvarado también brilló con 17 puntos (8 de 12 en tiros), un rebote y 3 asistencias en 27 minutos.

Dallas Mavericks, 126 - Washington Wizards, 127

Kristaps Porzingis se perdió la visita a Dallas pero sus Washington Wizards se llevaron el triunfo ante los Mavericks pese a los 41 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias de Luka Doncic, quien falló un tiro libre clave en el desenlace y que perdió el último balón para ganar el encuentro sobre la bocina. Kyle Kuzma anotó 30 puntos para unos Wizards que llevan tres triunfos consecutivos.

Miami Heat, 98 - Boston Celtics, 95



Bam Adebayo, con 30 puntos y 15 rebotes, lideró la victoria de los Heat ante los Celtics en un encuentro marcado por las ausencias (Jimmy Butler en Miami y Al Horford, Marcus Smart y Jaylen Brown en Boston). Jayson Tatum sumó 31 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias en unos Celtics que fueron ganando de 14 puntos y que ahora encadenan dos derrotas seguidas.

Phoenix Suns, 128 - Charlotte Hornets, 97

Con seis jugadores por encima de los 10 puntos y Cameron Johnson al frente con 24 tantos, los Phoenix Suns derrotaron a los Charlotte Hornets y suman cuatro triunfos consecutivos a la espera de que regrese el lesionado Devin Booker. Terry Rozier (19 puntos) fue el máximo anotador de Charlotte.

New York Knicks, 105 - Cleveland Cavaliers, 103



Los New York Knicks se anotaron una victoria ajustada y de prestigio ante unos rivales potentes del Este como los Cleveland Cavaliers, que sucumbieron ante los 36 puntos (8 de 12 en triples) y 13 asistencias de Julius Randle. Donovan Mitchell y Jarrett Allen sumaron 24 puntos por cabeza en unos Cavaliers en los que el español Ricky Rubio consiguió 3 puntos y 2 asistencias en 13 minutos.

Julius Randle comes up clutch, and becomes the first @nyknicks player with 35+ points, 10+ rebounds and 8+ threes in a game! pic.twitter.com/85jfmcSoxQ — NBA (@NBA) January 25, 2023

Indiana Pacers, 116 - Chicago Bulls, 110

Los Indiana Pacers resucitaron tras siete derrotas consecutivas y vencieron a unos Chicago Bulls que se vinieron abajo tras ir ganando por 21 puntos antes del descanso. Bennedict Mathurin (26 puntos y 7 rebotes) destacó en unos Pacers en los que el dominicano Chris Duarte sumó 11 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias en 26 minutos. DeMar DeRozan (33 puntos) encabezó a Chicago.