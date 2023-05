LeBron James deja caer una posible retirada: "Tengo mucho en lo que pensar"

El batacazo de los Lakers en la pasada madrugada ante los Denver Nuggets (111-113) en la final de la Conferencia Oeste puede no ser la única noticia triste para los angelinos y para el mundo del baloncesto. LeBron James, que firmó un extraordinario partido consiguiendo 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, ha dado la sorpresa con unas declaraciones que dejan interrogantes sobre su posible adiós al basket.

Denver conquista el Oeste y jugará sus primeras Finales de la NBA Los Nuggets hicieron inútiles el partidazo de LeBron (40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) y ganaron por cuarta vez a los Lakers (111-113) con otro triple-doble de Jokic. 23 may 2023 - 10:15

"Nothing. I know how great he is. I know how great Joker is."



LeBron is asked what Nikola Jokic proved during the series ??#NBAConferenceFinals presented by @GooglePixel_USpic.twitter.com/HuZ55D32mm — NBA (@NBA) May 23, 2023

"Fue un viaje bastante guay (esta temporada). Pero no sé, no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera (...). No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales", argumentó en la última pregunta de la comparecencia.

"Pero veremos, veremos. Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar", agregó LeBron antes de cerrar la rueda de prensa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las declaraciones del 'rey' del baloncesto generaron un gran revuelo en las redes sociales y el periodista de 'ESPN' Dave McMenamin habló posteriormente con LeBron para aclarar lo que quería decir y copió en su cuenta de Twitter la siguiente transcripción:

- Pregunta: Cuándo dijiste que querías pensar sobre cosas, ¿qué hilo deberíamos sacar de todo esto?

- Respuesta: Si quiero continuar jugando.

- P: ¿En el próximo año?

- R: Sí.

- P: ¿Lo dejarías?

- R: Tengo que pensar en ello.

Por otra parte LeBron comentó: "No he comenzado a pensar sobre el próximo año. Tuvimos una gran racha (en los playoff) pero nos quedamos cortos en nuestra meta que es ganar campeonatos. Sobre eso gira esa franquicia. Y (perder) es decepcionante" .

LeBron se rinde a los Denver Nuggets y a Jokic

El alero de los Lakers no tuvo reparos en hablar sobre el gran duelo que plantaron los Nuggets: "Anthony Davis y yo hablando en el vestuario un poco llegamos a la conclusión de que este es uno de los mejores equipos, o el mejor equipo, contra el que hemos jugado en los últimos cuatro años", elogió.

También se rindió al enorme nivel de Nikola Jokic aunque aclaró que no le sorprendió el recital del genio serbio en esta eliminatoria. "Jokic no me demostró nada en esta serie. Ya sabía lo grande que es", explicó.

El sueño de jugar con su hijo

Durante la presente temporada, la leyenda viva de la NBA no ha ocultado su deseo de poder jugar junto a su hijo mayor Bronny James, que recientemente anunció a través de sus redes sociales que jugará en la liga universitaria para los USC Trojans del Sur de California, además se ha presentado para el Draft de 2024.