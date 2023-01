Lebron James y Kevin Durant lideran las votaciones para el All Star

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, y Kevin Durant, líder de los Brooklyn Nets, son los más votados por los aficionados para el All-Star del próximo 19 de febrero en Salt Lake City (Utah), según informó este jueves la NBA.



Steph Curry, de los Golden State Warriors, y Kyrie Irving, compañero de Durant en los Nets, también se colocan en las primeras posiciones tras las dos primeras semanas de votaciones abiertas a los aficionados.

The first WEST returns for #NBAAllStar 2023! Do you agree? ??



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by AT&T on the NBA App and https://t.co/R6fBO5Mqqq.



??: https://t.co/30IBtt5FVgpic.twitter.com/oAUuXOWV7a