LeBron James y Kevin Durant, capitanes de un All-Star Game en el que Doncic será titular

Los aleros LeBron James, de Los Ángeles Lakers, y Kevin Durant, de los Brooklyn Nets, fueron nombrados este jueves capitanes de la 70 edición del Partido de las Estrellas de la NBA, que se va a disputar el 7 de marzo en el State Farm Arena, de Atlanta.

LeBron James (17) y Durant (11) elegirán a sus respectivos equipos de los 22 All-Stars restantes entre ahora y el Partido de las Estrellas, tras haber conseguido la mayor cantidad de votos de los aficionados en sus respectivas Conferencias del Oeste y el Este. El resto de los jugadores que estarán con ellos en el campo no dejó ninguna sorpresa y estarán todos los favoritos.

Junto a Durant, en la Conferencia Este, salieron elegidos para ser titulares el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 5), el pívot camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 4), el escolta Bradley Beal (Washington Wizards, 3) y el base Kyrie Irving (Nets, 7).

Beal, con promedios de 32,8 puntos, es el líder encestador de la NBA y este año llega al evento sin la polémica de 2020 cuando al principio lo habían dejado fuera para luego incluirlo ante las críticas que recibió la NBA. Además. no llega como reserva sino que por primera vez lo hará como titular.

Mientras que junto a King James, en el Oeste, el pívot serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets, 3), el alero Kawhi Leonard (Los Ángeles Clippers, 5) y los bases, Stephen Curry (Golden State Warriors, 7) y Luka Doncic (Dallas Mavericks, 2) completan la lista de titulares.

Como se esperaba la lucha en el Oeste para cerrar el cinco titular fue más igualada en la definición de los puestos de base y escolta. Curry acabó líder, pero Doncic, empató con el base de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard. Doncic terminó segundo en la votación de los aficionados, pero tercero, detrás de Lillard, tanto en la votación de los medios como de los jugadores.

