Lebron James: "No hay día en que no me acuerde de Kobe Bryant"

El '23' de Los Angeles Lakers, Lebron James, ha sido el protagonista de este lunes en la 'burbuja' de Orlando, en Disney World, donde ha hablado ante los medios (vía Zoom) recordando al desaparecido Kobe Bryant: "No hay un solo día que no me acuerde de Bryant. Gigi, Vanessa y él son parte de esta familia".

La muerte de Bryant empañó para mucha gente del baloncesto un año negro. El coronavirus está empañado un 2020 "en el que nada está siendo normal. Pero nos tenemos que adaptar a los retos que nos plantea la vida. Y aquí dentro, en la 'burbuja', tenemos que mantenernos concentrados: cada año tiene sus propios retos, por muy diferente que esté siendo este 2020", reconoció.

