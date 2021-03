Lebron James hace saltar las alarmas en Los Lakers tras su lesión de tobillo

Lebron James tuvo que abandonar el encuentro ante Atlanta Hawks en el segundo cuarto después de una acción en la que Solomon Hill cayó involuntariamente sobre su pie derecho en la lucha por un balón.

El jugador de 36 años se mostró muy dolorido automáticamente, aunque trató de seguir en acción. Sin embargo, Vogel rápidamente tuvo que pedir tiempo muerto porque el problema de su principal estrella era evidente y allí fue cuando LeBron se marchó al vestuario.

LeBron James is out for the remainder of the game with a right ankle injury.