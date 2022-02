LeBron James hace historia y se convierte en el jugador con más puntos anotados en la NBA

LeBron James se convirtió este sábado en el máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff.

El registro oficial de la NBA tiene en cuenta solo los partidos de temporada regular y ahí el rey sigue siendo Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos) por delante de Karl Malone (36.928 puntos) y LeBron James (36.526 puntos).

Sin embargo, la diferencia entre Abdul-Jabbar y LeBron era mucho más pequeña si se sumaban los puntos de temporada regular con los puntos obtenidos en las eliminatorias por el título. Así, Abdul-Jabbar tenía en esa clasificación 44.149 puntos y LeBron 44.131 antes de jugar contra los Golden State Warriors.

Greatness.



Give it up for the new All-Time Leading Regular Season and Playoffs Scorer, LeBron James ?? pic.twitter.com/zPlGGRhGXs