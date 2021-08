LeBron James defiende a los fichajes de los Lakers: "Seguid hablando así de mi equipo"

LeBron James parece dispuesto a utilizar todas y cada una de las críticas a Los Angeles Lakers como motivación para la campaña 2021-22.

La estrella de la NBA pidió a los críticos que "sigan hablando" el miércoles pasado en un tweet eliminado desde entonces, por las críticas que su equipo ha recibido debido a los últimos fichajes.

El equipo se ha renovado con Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Kendrick Nunn, Wayne Ellington, Malik Monk, Trevor Ariza y Kent Bazemore.

De 18 jugadores en la plantilla, estos son los mayores de 30: Carmelo Anthony (37), Trevor Ariza (36), Kent Bazemore (32), Jared Dudley (36), Wayne Ellington (33), Marc Gasol (36), Dwight Howard (35), LeBron James (36), Wesley Matthews (34) y Russell Westbrook (32).





@KingJames









“Seguid hablando de mi equipo, de la edad de nuestro personal, de cómo jugamos, cuánto nos lesionamos, de que ya ha pasado nuestro momento en la NBA etc etc etc. Solo hacédeme un favor, POR FAVOR. Y digo POR FAVOR. Mantened esa misma narrativa y esa ENERGÍA cuando esto empiece. Eso es todo lo que pido. #Gracias".