Las votaciones para el 'All-Star' de la NBA comenzarán el 20 de diciembre

Las votaciones para el 'All-Star' de la NBA comenzarán este martes, 20 de diciembre, a las 17.00 horas en España, y finalizarán el sábado 21 de enero, a las 5.59, según informó la competición en un comunicado.

El 72º 'All-Star' tendrá lugar el domingo 19 de febrero, en Salt Lake City (Estados Unidos) y llegará a aficionados de más de 200 países y territorios en más de 50 idiomas. Para la votación, aquellos que voten por primera vez en la aplicación de la NBA o en su página web podrán registrarse para obtener un 'NBA ID', el nuevo programa de afiliación global de la liga.

#NBAAllStar Voting presented by AT&T tips off on Dec. 20 at 11am/et and concludes on Jan. 21 at 11:59pm/et, giving fans the opportunity to vote for the 2023 NBA All-Star Game starters via the new NBA App and https://t.co/R6fBO5LSAS.



Learn more:https://t.co/4vnloYBH2Rpic.twitter.com/4CZv3nbKZ3