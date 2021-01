Lakers, Jazz y Clippers, imparables en el Oeste; Celtics y Bucks, en el Este

Los Angeles Lakers, 112 - New Orleans Pelicans, 95

Los Lakers, actuales campeones de liga, no tuvieron problemas para vencer en el Staples Center por 112-95 a los New Orleans Pelicans y conseguir su quinta victoria consecutiva, la racha ganadora actual más amplia en la NBA junto a los Celtics, que además les permite tener también la mejor marca de la liga (11-3).

Utah Jazz, 116 - Atlanta Hawks, 92

Los Jazz volvieron a tener al escolta Donovan Mitchell como su líder encestador -26 tantos- y derrotaron sin problemas (116-92) a los devaluados Atlanta Hawks, en lo que fue su cuarta victoria consecutiva.

El equipo de Utah se puso con marca ganadora de 8-4 y ya son los líderes en la División Noroeste y terceros en la Conferencia Oeste, solo superados por los Lakers y los Clippers, que también vencieron a domicilio por paliza de 100-138 a Sacramento Kings.

Sacramento Kings, 100 - Los Angeles Clippers, 138

Los aleros Kawhi Leonard y Paul George aportaron 27 y 26 puntos, respectivamente, y lideraron el ataque ganador de los Clippers que destrozaron 100-138 a los Sacramento Kings, en lo que fue la tercera victoria consecutiva del equipo angelino que tiene marca de 9-4, la segunda mejor de la División Pacífico y de la Conferencia Oeste.

Los Clippers han ganado 15 partidos consecutivos como visitantes contra los Kings y no han perdido en Sacramento desde el 19 de marzo del 2013.

Boston Celtics, 124 - Orlando Magic, 97

Mientras que en el Este, los Celtics, a pesar de seguir por bajas importantes debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19, tuvieron al escolta Jaylen Brown con 21 puntos y ocho asistencias que les ayudaron a ganar 124-97, en lo que fue el primer partido del equipo después de haber tenido tres cancelaciones por la pandemia del coronavirus.

Boston, que logró su quinta victoria consecutiva, tuvo tres partidos cancelados debido a que algunos jugadores dieron positivo por el coronavirus y otros fueron descartados porque el rastreo de contactos mostró que podrían haber estado expuestos.

El ala-pívot Jayson Tatum y el pívot Robert Williams permanecieron en los protocolos de salud y seguridad de la NBA junto con Carsen Edwards.

Los Celtics mejoraron a 8-3 su marca y siguen al frente de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

Milwaukee Bucks, 112 - Dallas Mavericks, 109

Los Bucks tuvieron de nuevo al ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo como su líder encestador que les aportó 31 puntos, a pesar de fallar 9 de 10 tiros de personal, y nueve rebotes con los que derrotaron 112-109 a los Dallas Mavericks y consiguieron la cuarta victoria consecutiva.

El equipo de Milwaukee (9-4) ya es líder destacado en la División Central y segundo en la clasificación de la Conferencia Este, solo superado por los Celtics.

⛈️ Career-high 33 PTS for @shaiglalex

⛈️ 12 in the 4th quarter

⛈️ Spinning and-1 to force OT



SGA fuels the @okcthunder's 22-point comeback! #ThunderUppic.twitter.com/4JXBKcfNiX — NBA (@NBA) January 16, 2021

Oklahoma City Thunder, 127 - Chicago Bulls, 125

El escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander consiguió doble-doble de 33 puntos -mejor marca profesional- y 10 asistencias con el Oklahoma City Thunder, que venció 127-125 a los Bulls de Chicago, en el tiempo de prórroga.

El Thunder lograron su primera victoria en casa en seis que llevan disputados desde que comenzó la nueva temporada.

Cleveland Cavaliers, 106 - New York Knicks, 103

El pívot Andre Drummond logró doble-doble de 33 puntos -empató mejor marca profesional- y 23 rebotes con los Cavaliers de Cleveland, que superaron 106-103 a los Knicks de Nueva York, a los que dejaron con la quinta derrota consecutiva.

Las nuevas adquisiciones de los Cavaliers, el pívot Jarrett Allen, y el alero Taurean Prince, adquiridos de los Brooklyn Nets, no estuvieron disponibles porque todos los jugadores (siete), en el acuerdo de cuatro equipos, que involucró al escolta James Harden, de los Houston Rockets, no habían completado los exámenes médicos.

Drummond registró el primer partido de 30-20 con los Cavaliers desde que el exala-pívot Carlos Boozer anotó 32 puntos y 20 rebotes contra los SupersSonics de Seattle el 20 de enero de 2004.

El coronavirus obliga a aplazar tres partidos más

Mientras, los contagios dentro de la NBA se incrementan y la liga se vio forzada a cancelar otros tres partidos, los que tendrían que haber disputado Detroit frente a Washington, Minnesota contra Memphis y Phoenix ante Golden State.

Además, el pívot estadounidense-dominicano Karl-Anthony Towns, de los Timberwolves confirmó a través de las redes sociales que había dado positivo a la covid-19.

Los españoles, el base Ricky Rubio y el ala-pívot Juancho Hernangomez, fueron incluidos en el informe de lesiones del jueves bajo los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.

El diagnóstico es especialmente difícil para Towns, cuya madre, Jacqueline Cruz-Towns, murió a los 59 años, el pasado 13 de abril, por complicaciones de la covid-19. Ella había luchado con el virus durante un mes.

Towns dijo antes de la temporada que otros seis miembros de la familia también murieron por complicaciones del virus.

"Antes del partido de esta noche, recibí otra llamada terrible y di positivo por COVID", declaró Towns en un comunicado compartido en las redes sociales. "Haré todo lo necesario luchar y ganar esta batalla".