Kyrie Irving 'vacuna' a los Hornets; Morant y Antetokounmpo lideran los triunfos de Grizzlies y Bucks

Golden State Warriors, 112 - Los Ángeles Clippers, 97

Con 21 puntos de Jonathan Kuminga y 20 de Klay Thompson y Jordan Poole, los Warriors se reencontraron con la victoria tras cinco derrotas consecutivas, a costa de unos Clippers negados en los tiros (33 de 93), que vieron interrumpirse su racha de cinco triunfos seguidos. En un día poco brillante de Steph Curry (15 puntos y solo uno de seis en triples), emergió el liderazgo de Klay Thompson.

Los angelinos jugaron un baloncesto muy coral en el que sobresalió con 17 puntos Nico Batum. Luke Kennard y Marcus Morris hicieron 11 puntos cada uno.

Oklahoma City Thunder, 112 - Milwaukee Bucks, 145

Antetokounmpo selló un nuevo recital de baloncesto, al anotar 39 puntos, con 13 de 19 en tiros y un perfecto cuatro de cuatro en triples, a los que añadió 7 rebotes y 7 asistencias, en el contundente triunfo de los Bucks en el campo de Oklahoma. Kris Middleton, con 25 puntos y 9 asistencias, contribuyó en un triunfo en el que Serge Ibaka aportó 14 puntos, 7 rebotes y 2 taponazos.

The @Bucks win their 5th-straight game fueled by Giannis Antetokounmpo's perfect three-point shooting and 21 second-half points! #FearTheDeer@Giannis_An34: 39 PTS, 7 REB, 7 AST, 3 STL, 4-4 3PM pic.twitter.com/Y0vT9mrkA4 — NBA (@NBA) March 9, 2022

Los Thunder no pudieron detener en ningún momento a un equipo que fue un ciclón en ataque pese al gran partido de Gilgeous-Alexander que firmó 33 puntos, 8 rebotes y 14 asistencias.

Memphis Grizzlies, 132 - New Orleans Pelicans, 111

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ja Morant, con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, guió la victoria de unos Grizzlies que llevaban 77 puntos al descanso y superaron los 100 con seis minutos por jugar en el tercer cuarto, antes de frenar en el último período y gestionar la renta para hacerse con la victoria y confirmar su segunda plaza en el Oeste. Jaren Jackson y Desmond Bane hicieron 22 tantos cada uno.

24 PTS | 8 REB | 8 AST | 2 STL



Flying around on both ends of the floor @JaMorant led the @memgrizz to victory at home! #GrindCitypic.twitter.com/8wBbn9MFRH — NBA (@NBA) March 9, 2022

Los Pelicans estuvieron liderados por C.J. McCollum que firmó 32 puntos y 11 aistencias. Willy Hernangómez brilló desde el vanquillo con 17 puntos y 9 rebotes en los 28 minutos que disputó.

Charlotte Hornets, 121 - Brooklyn Nets, 132

A la espera del australiano Ben Simmons, que sigue sin debutar, fue Kyrie Irving en liderar a los Nets con 50 puntos y unos impresionantes porcentajes en tiros, con 15 de 19 y nueve triples de 12, a los que añadió seis asistencias y tres rebotes. Kevin Durant anotó 14 puntos y dio 7 asistencias para unos Nets que se repusieron tras cuatro reveses consecutivos y que se colocaron octavos en el Este.

Kyrie Irving is the first player to have multiple games of 50+ points, 75% from 3, and 75% from the field. #NBA75pic.twitter.com/l22hnAPuOv — NBA History (@NBAHistory) March 9, 2022

En los Hornets anotaron 30 puntos cada uno Miles Bridges y Terry Rozier, mientras que LaMello Ball hizo 24 puntos para el equipo de Charlotte.

Orlando Magic, 99 - Phoenix Suns, 102

Sin Chris Paul ni Devin Booker, el bahameño Deandre Ayton lideró a los Suns con 21 puntos y 19 rebotes para devolverle el triunfo tras la derrota padecida contra los Milwaukee Bucks. Landry Shamet hizo otros 21 tantos y Cameron Payne 18 puntos y 12 asistencias que también fueron claves.



Colistas en el Este, los Magic compitieron con gran compromiso y su banquillo dominó por completo frente a los suplentes de los Suns (47-22), sin poder evitar su derrota número 50 en 66 partidos este año. Wendall Carter Junior fue el mejor de Orlando con 20 puntos y 12 rebotes.

Cleveland Cavaliers, 127 - Indiana Pacers, 124

Darius Garland, nacido en 2000, convirtió 41 puntos y repartió 13 asistencias, mientras que Evan Mobley aportó 22 puntos y 12 rebotes para unos Cavs que son sextos en el Este. Los Pacers sufrieron una nueva derrota en una temporada ya dada por perdida. Tyler Haliburton hizo 25 puntos y 9 asistencias como el mejor de Indiana.

Darius Garland was CLUTCH, erupting for 21 points in the fourth-quarter to secure the win for the @cavs while setting a new career-high with 41 points! #LetEmKnow@dariusgarland22: 41 PTS | 5 REB | 13 AST | 2 STL | 4 3PM pic.twitter.com/LUNXAuuvlD — NBA (@NBA) March 9, 2022